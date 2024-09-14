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"Шахед" знову залетів у білорусь, у небі чергував винищувач - "Гаюн"

"Шахед" знову залетів у білорусь, у небі чергував винищувач - "Гаюн"

Київ • УНН

 • 25325 перегляди

Вночі дрон-камікадзе "шахед" перетнув кордон білорусі та провів там близько 30 хвилин. У цей час над гомельщиною чергував винищувач впс рб, піднятий з аеродрому барановичі.

Минулої ночі близько 04:10 дрон-камікадзе типу "шахед" перетнув кордон із білоруссю в районі лоєва. Він провів у повітряному просторі країни близько 30 хвилин, повідомив у суботу моніторинговий телеграм-канал "Беларускі Гаюн", пише УНН.

Деталі

За даними каналу, дрон рухався західним курсом, а далі повернув на південний схід і повернувся на територію України. Він полетів у район Славутича, де був помічений уже о 05:05.

У момент заходу "шахеда" на територію білорусі в небі над гомельщиною чергував винищувач впс рб, який був піднятий з аеродрому барановичі близько 03:40.

Україна збила 72 дрони "Shahed" під час масштабної атаки рф14.09.24, 08:41 • 21009 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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