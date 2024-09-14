Україна збила 72 дрони "Shahed" під час масштабної атаки рф
Київ • УНН
У ніч на 14 вересня 2024 року рф здійснила масштабну атаку на Україну, запустивши 76 дронів "Shahed". Сили ППО України знищили 72 безпілотники у 12 областях, два дрони втрачено через збої, ще два повернулися.
Українські сили збили 72 дрони в ніч на 14 вересня. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил, передає УНН.
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У ніч на 14 вересня 2024 року рф здійснила масштабну атаку на Україну, використовуючи ударні безпілотники типу "Shahed". Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил України було виявлено та супроводжено 76 дронів.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Завдяки роботі ППО вдалося знищити 72 ворожі безпілотники у межах 12 областей: Одеської, Миколаївської, Херсонської, Полтавської, Харківської, Київської, Донецької, Житомирської, Дніпропетровської, Черкаської, Вінницької та Сумської.
Два ворожі дрони було втрачено на території України через збої управління, ще два безпілотники повернулися на ворожу територію.
Понад 70 "Шахедів" запущено по Україні: більшість було знищено силами ППО - Зеленський14.09.24, 08:25 • 42948 переглядiв