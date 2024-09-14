Украина сбила 72 дрона "Shahed" во время масштабной атаки рф

Украинские силы сбили 72 дрона в ночь на 14 сентября. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил, передает УНН.

Детали

В ночь на 14 сентября 2024 года рф осуществила масштабную атаку на Украину, используя ударные беспилотники типа "Shahed". В целом радиотехническими войсками Воздушных Сил Украины было обнаружено и сопровождено 76 дронов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Благодаря работе ПВО удалось уничтожить 72 вражеских беспилотника в пределах 12 областей: Одесской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Харьковской, Киевской, Донецкой, Житомирской, Днепропетровской, Черкасской, Винницкой и Сумской.

Два вражеских дрона были потеряны на территории Украины из-за сбоев управления, еще два беспилотника вернулись на вражескую территорию.

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