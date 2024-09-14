"Шахед" снова залетел в беларусь, в небе дежурил истребитель - "Гаюн"

Прошлой ночью около 04:10 дрон-камикадзе типа "шахед" пересек границу с Беларусью в районе лоева. ОН провел в воздушном пространстве страны около 30 минут, сообщил в субботу мониторинговый телеграм-канал "Беларускі Гаюн", пишет УНН.

Детали

По данным канала, дрон двигался западным курсом, а дальше повернул на юго-восток и вернулся на территорию Украины. Он полетел в район Славутича, где был замечен уже в 05:05.

В момент захода "шахеда" на территорию беларуси в небе над гомельщиной дежурил истребитель впс рб, который был поднят с аэродрома барановичи около 03:40.

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