"Шахед" снова залетел в беларусь, в небе дежурил истребитель - "Гаюн"
Киев • УНН
Ночью дрон-камикадзе «шахед» пересек границу беларуси и провел там около 30 минут. В это время над гомельщиной дежурил истребитель впс рб, поднятый с аэродрома барановичи.
Прошлой ночью около 04:10 дрон-камикадзе типа "шахед" пересек границу с Беларусью в районе лоева. ОН провел в воздушном пространстве страны около 30 минут, сообщил в субботу мониторинговый телеграм-канал "Беларускі Гаюн", пишет УНН.
Детали
По данным канала, дрон двигался западным курсом, а дальше повернул на юго-восток и вернулся на территорию Украины. Он полетел в район Славутича, где был замечен уже в 05:05.
В момент захода "шахеда" на территорию беларуси в небе над гомельщиной дежурил истребитель впс рб, который был поднят с аэродрома барановичи около 03:40.
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