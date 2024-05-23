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Серія ударів по Харкову: вже відомо про 6 загиблих та 11 поранених

Серія ударів по Харкову: вже відомо про 6 загиблих та 11 поранених

Київ • УНН

 • 15004 перегляди

Шестеро людей загинули і ще 11 отримали поранення в результаті російських ударів по Харкову, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації.

За оновленими даними  внаслідок ударів рф по Харкову шестеро людей загинули  і ще 11 отримали поранення, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Попередньо: 6 загиблих, 11 поранених.

- написав Синєгубов у Telegram.

Ворог навіть близько не досяг цілей, які планував на Харківщині - Юсов23.05.24, 11:37 • 19114 переглядiв

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