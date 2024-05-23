Серія ударів по Харкову: вже відомо про 6 загиблих та 11 поранених
Київ • УНН
Шестеро людей загинули і ще 11 отримали поранення в результаті російських ударів по Харкову, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації.
За оновленими даними внаслідок ударів рф по Харкову шестеро людей загинули і ще 11 отримали поранення, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Попередньо: 6 загиблих, 11 поранених.
Ворог навіть близько не досяг цілей, які планував на Харківщині - Юсов23.05.24, 11:37 • 19114 переглядiв