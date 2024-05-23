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Серия ударов по Харькову: уже известно о 6 погибших и 11 раненых
Шесть человек погибли и еще 11 получили ранения в результате российских ударов по Харькову, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации.
Демченко рассказал, кто может пересекать границу после вступления в силу мобилизационного закона
Демченко рассказал, кто может пересекать границу после вступления в силу мобилизационного закона, добавив, что пограничники проверяют бумажные военно-учетные документы, а не электронные.
Минобороны: людей, имеющих ампутацию в результате войны, меньше, чем можно себе представиь
В реабилитационных центрах Украины потребность в протезировании среди пострадавших от войны ниже, чем ожидалось, благодаря эффективности догоспитальной медицинской помощи, которая позволяет сохранить не только жизнь, но и функциональность конечностей.
Враг ударил по Малой Токмачке на Запорожье: погиб пожилой мужчина
74-летний мужчина погиб от обстрела российской артиллерии, когда занимался на своем дворе в селе Малая Токмачка Запорожской области.
На Эвересте на этой неделе уже четыре погибших
40-летний кенийский альпинист Джошуа Черуйот Кируи был найден мертвым возле вершины Эвереста после того, как исчез вместе со своим непальским гидом Навангом Шерпой во время попытки подъема без дополнительного кислорода, что стало четвертой смертью на Эвересте за эту неделю.
Военное сотрудничество между Северной Кореей и рф продолжается, прежде всего речь идет о снарядах - Юсов
Военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией продолжается: Северная Корея поставляет России большие объемы снарядов, но нет никаких доказательств того, что рф просит военное оборудование у Северной Кореи, поскольку она имеет достаточные запасы старой советской техники.
В Днепре сообщили о звуке взрыва
В Днепре, Украина, произошел взрыв после того, как Военно-воздушные силы Украины сообщили о противовоздушной обороне против разведывательного беспилотника в регионе.
Рада разрешила подавать апелляцию на определения суда об оставлении заявления истца без удовлетворения
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект по обеспечению равенства процессуальных прав всех участников судебного процесса.
россияне обстреляли из «Смерча» Селидово в Донецкой области: повреждено промышленное предприятие
российские войска обстреляли из реактивных систем залпового огня «Смерч» Селидово Донецкой области, повредив административное здание промышленного предприятия.
Атака рф на Харьков унесла жизни 4 человек, еще 2 ищут
По меньшей мере четыре человека погибли и еще двое пропали после того, как российская армия нанесла по меньшей мере 15 ударов по Харькову, по предварительным данным.