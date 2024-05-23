Серия ударов по Харькову: уже известно о 6 погибших и 11 раненых 2 часа назад • 9409 просмотра

Демченко рассказал, кто может пересекать границу после вступления в силу мобилизационного закона 2 часа назад • 8900 просмотра

Минобороны: людей, имеющих ампутацию в результате войны, меньше, чем можно себе представиь 2 часа назад • 8006 просмотра

Враг ударил по Малой Токмачке на Запорожье: погиб пожилой мужчина 2 часа назад • 8376 просмотра

На Эвересте на этой неделе уже четыре погибших 2 часа назад • 7278 просмотра

Военное сотрудничество между Северной Кореей и рф продолжается, прежде всего речь идет о снарядах - Юсов 2 часа назад • 9365 просмотра

В Днепре сообщили о звуке взрыва 2 часа назад • 7147 просмотра

Рада разрешила подавать апелляцию на определения суда об оставлении заявления истца без удовлетворения 2 часа назад • 7998 просмотра

россияне обстреляли из «Смерча» Селидово в Донецкой области: повреждено промышленное предприятие 2 часа назад • 8371 просмотра