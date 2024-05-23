Серия ударов по Харькову: уже известно о 6 погибших и 11 раненых

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
telegramТелеграмма
kharkivХарьков
Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
  •  41774 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
  •  85898 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  137652 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  137949 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
22 мая 2024, 08:20  •  133867 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
22 мая 2024, 08:18  •  114559 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  121020 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  117228 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120563 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113877 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Новости по теме
Серия ударов по Харькову: уже известно о 6 погибших и 11 раненых

Серия ударов по Харькову: уже известно о 6 погибших и 11 раненых

  •  9409 просмотра
Демченко рассказал, кто может пересекать границу после вступления в силу мобилизационного закона

Демченко рассказал, кто может пересекать границу после вступления в силу мобилизационного закона

  •  8900 просмотра
Минобороны: людей, имеющих ампутацию в результате войны, меньше, чем можно себе представиь

Минобороны: людей, имеющих ампутацию в результате войны, меньше, чем можно себе представиь

  •  8006 просмотра
Враг ударил по Малой Токмачке на Запорожье: погиб пожилой мужчина

Враг ударил по Малой Токмачке на Запорожье: погиб пожилой мужчина

  •  8376 просмотра
На Эвересте на этой неделе уже четыре погибших

На Эвересте на этой неделе уже четыре погибших

  •  7278 просмотра
Военное сотрудничество между Северной Кореей и рф продолжается, прежде всего речь идет о снарядах - Юсов

Военное сотрудничество между Северной Кореей и рф продолжается, прежде всего речь идет о снарядах - Юсов

  •  9365 просмотра
В Днепре сообщили о звуке взрыва

В Днепре сообщили о звуке взрыва

  •  7147 просмотра
Рада разрешила подавать апелляцию на определения суда об оставлении заявления истца без удовлетворения

Рада разрешила подавать апелляцию на определения суда об оставлении заявления истца без удовлетворения

  •  7998 просмотра
россияне обстреляли из «Смерча» Селидово в Донецкой области: повреждено промышленное предприятие

россияне обстреляли из «Смерча» Селидово в Донецкой области: повреждено промышленное предприятие

  •  8371 просмотра
Атака рф на Харьков унесла жизни 4 человек, еще 2 ищут

Атака рф на Харьков унесла жизни 4 человек, еще 2 ищут

  •  7847 просмотра

Популярные

Платформа «Х» Илона Маска скоро отменит публичные ругательства

Платформа «Х» Илона Маска скоро отменит публичные ругательства

  •  97342 просмотра
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

  •  132312 просмотра
23 мая: Всемирный день черепахи, Международный день Шардоне

23 мая: Всемирный день черепахи, Международный день Шардоне

  •  125321 просмотра
Украина получила новые танки Leopard и системы ПВО от Испании: Умеров призывает к еще большей поддержке

Украина получила новые танки Leopard и системы ПВО от Испании: Умеров призывает к еще большей поддержке

  •  121259 просмотра
Диверсия в Смоленске: АТЕШ ослабил систему ПВО вс рф

Диверсия в Смоленске: АТЕШ ослабил систему ПВО вс рф

  •  119623 просмотра

Публикации

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

  •  132312 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

22 мая 2024, 06:00  •  180737 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  280677 просмотра
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

20 мая 2024, 08:03  •  265277 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  457311 просмотра

Серия ударов по Харькову: уже известно о 6 погибших и 11 раненых

Шесть человек погибли и еще 11 получили ранения в результате российских ударов по Харькову, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации.

Война •   •  9409 просмотра
Серия ударов по Харькову: уже известно о 6 погибших и 11 раненых

Демченко рассказал, кто может пересекать границу после вступления в силу мобилизационного закона

Демченко рассказал, кто может пересекать границу после вступления в силу мобилизационного закона, добавив, что пограничники проверяют бумажные военно-учетные документы, а не электронные.

Общество •   •  8900 просмотра
Демченко рассказал, кто может пересекать границу после вступления в силу мобилизационного закона

Минобороны: людей, имеющих ампутацию в результате войны, меньше, чем можно себе представиь

В реабилитационных центрах Украины потребность в протезировании среди пострадавших от войны ниже, чем ожидалось, благодаря эффективности догоспитальной медицинской помощи, которая позволяет сохранить не только жизнь, но и функциональность конечностей.

Война •   •  8006 просмотра
Минобороны: людей, имеющих ампутацию в результате войны, меньше, чем можно себе представиь

Враг ударил по Малой Токмачке на Запорожье: погиб пожилой мужчина

74-летний мужчина погиб от обстрела российской артиллерии, когда занимался на своем дворе в селе Малая Токмачка Запорожской области.

Война •   •  8376 просмотра
Враг ударил по Малой Токмачке на Запорожье: погиб пожилой мужчина

На Эвересте на этой неделе уже четыре погибших

40-летний кенийский альпинист Джошуа Черуйот Кируи был найден мертвым возле вершины Эвереста после того, как исчез вместе со своим непальским гидом Навангом Шерпой во время попытки подъема без дополнительного кислорода, что стало четвертой смертью на Эвересте за эту неделю.

спорт •   •  7278 просмотра
На Эвересте на этой неделе уже четыре погибших

Военное сотрудничество между Северной Кореей и рф продолжается, прежде всего речь идет о снарядах - Юсов

Военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией продолжается: Северная Корея поставляет России большие объемы снарядов, но нет никаких доказательств того, что рф просит военное оборудование у Северной Кореи, поскольку она имеет достаточные запасы старой советской техники.

Война •   •  9365 просмотра
Военное сотрудничество между Северной Кореей и рф продолжается, прежде всего речь идет о снарядах - Юсов

В Днепре сообщили о звуке взрыва

В Днепре, Украина, произошел взрыв после того, как Военно-воздушные силы Украины сообщили о противовоздушной обороне против разведывательного беспилотника в регионе.

Война •   •  7147 просмотра
В Днепре сообщили о звуке взрыва

Рада разрешила подавать апелляцию на определения суда об оставлении заявления истца без удовлетворения

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект по обеспечению равенства процессуальных прав всех участников судебного процесса.

политика •   •  7998 просмотра
Рада разрешила подавать апелляцию на определения суда об оставлении заявления истца без удовлетворения

россияне обстреляли из «Смерча» Селидово в Донецкой области: повреждено промышленное предприятие

российские войска обстреляли из реактивных систем залпового огня «Смерч» Селидово Донецкой области, повредив административное здание промышленного предприятия.

Война •   •  8371 просмотра
россияне обстреляли из «Смерча» Селидово в Донецкой области: повреждено промышленное предприятие

Атака рф на Харьков унесла жизни 4 человек, еще 2 ищут

По меньшей мере четыре человека погибли и еще двое пропали после того, как российская армия нанесла по меньшей мере 15 ударов по Харькову, по предварительным данным.

Война •   •  7847 просмотра
Атака рф на Харьков унесла жизни 4 человек, еще 2 ищут