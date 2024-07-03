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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Сергій Жадан став почесним доктором філософії

Київ • УНН

 • 18642 перегляди

Сергій Жадан, український письменник і фронтмен гурту "Жадан і Собаки", отримав почесний ступінь доктора філософії Українського вільного університету в Мюнхені за внесок в українську культуру, літературу, гуманітарну діяльність, свідчення про війну в Україні та готовність боротися за свободу і мир.

Сергій Жадан став почесним доктором філософії

Український письменник, фронтмен гурту "Жадан і Собаки" Сергій Жадан став почесним доктором філософії Українського вільного університету у Мюнхені. Про це Жадан повідомив у себе на сторінці у Facebook, передає УНН.

Деталі

"Отримав звання Почесного доктора філософії Українського вільного університету. Дистанційно подякував. Дійсно вдячний УВУ – це велика честь і відповідальність. Дякую всім, хто тримає вітчизняну освіту", – написав Жадан.

Професорська колегія відзначила внесок Сергія Жадана у розвиток української культури, зокрема літератури, і відзначила його за гуманітарну діяльність, за несення свідчень війни в Україні та за готовність до боротьби за свободу та мир.

Довідка

Український вільний університет – приватний український університет, розташований у Мюнхені (Німеччина). Перший вищий навчальний заклад і друга наукова установа української еміграції за кордоном.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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