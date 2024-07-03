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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сергей Жадан стал почетным доктором философии

Сергей Жадан стал почетным доктором философии

Киев  •  УНН

2 июля 2024, 21:55  •  2428 просмотра

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Сергей Жадан, украинский писатель и фронтмен группы "Жадан и Собаки", получил почетную степень доктора философии Украинского свободного университета в Мюнхене за вклад в украинскую культуру, литературу, гуманитарную деятельность, свидетельство о войне в Украине и готовность бороться за свободу и мир.

Украинский писатель, фронтмен группы "Жадан и Собаки" Сергей Жадан стал почетным доктором философии Украинского свободного университета в Мюнхене. Об этом Жадан сообщил у себя на странице в Facebook, передает УНН.

Детали

"Получил звание Почетного доктора философии Украинского свободного университета. Дистанционно поблагодарил. Действительно благодарен УСУ - это большая честь и ответственность. Спасибо всем, кто держит отечественное образование", - написал Жадан.

Профессорская коллегия отметила вклад Сергея Жадана в развитие украинской культуры, в частности литературы, и отметила его за гуманитарную деятельность, за несение свидетельств войны в Украине и за готовность к борьбе за свободу и мир.

Справка

Украинский свободный университет - частный украинский университет, расположенный в Мюнхене (Германия). Первое высшее учебное заведение и второе научное учреждение украинской эмиграции за рубежом.

Жадан присоединился к бригаде Нацгвардии "Хартия": показал выучку6 июня 2024, 06:49 • 24081 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоКультура
myunkhenМюнхен
germaniyaГермания
ukrainaУкраина
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