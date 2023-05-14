Сербія: за амністією зібрано 13 500 одиниць зброї, у тому числі ракетні установки

Влада оголосила місячну амністію для громадян, які здадуть незареєстровану зброю або будуть засуджені до тюремного ув'язнення в рамках репресій проти зброї після двох масових розстрілів, внаслідок яких загинули 17 осіб, багато з яких діти.

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Президент Олександр Вучич у неділю супроводжував вищих посадових осіб поліції на демонстрацію зброї біля міста Смедерево, приблизно за 50 км на південь від столиці Белграда.

Вучич сказав, що приблизно половина зібраної зброї була незаконною, а інша половина була зареєстрованою зброєю, яку здали громадяни. Він додав, що зброя надійде на сербські заводи з виробництва зброї та боєприпасів для потенційного використання збройними силами.

"Після 8 червня держава відповість репресивними заходами, і покарання будуть дуже суворими", - сказав він про період після амністії. "Для чого комусь потрібна автоматична зброя? Чи всі ці гармати?".

Що передувало

За оцінками, Сербія входить до провідних країн Європи за кількістю зброї на душу населення, яка залишилась з воєн 1990-х років і утримується нелегально.

Влада розпочала амністію після того, як 3 травня 13-річний хлопчик взяв пістолет свого батька і відкрив вогонь по своїх однокласниках у початковій школі в центрі Белграда. На день пізніше 20-річний хлопець безладно вистрілив з автоматичної зброї у сільській місцевості на південь від Белграда.

В результаті двох масових розстрілів 17 людей було вбито і 21 поранено, що приголомшило націю і викликало заклики до змін у країні, яка пережила десятиліття заворушень і криз.

Десятки тисяч людей вийшли на два марші протесту в Белграді після стрілянини, вимагаючи відставки міністрів уряду та заборони телевізійних станцій, які пропагують насильство.

Опозиційні політики звинуватили популістську владу Вучича у розпалюванні насильства та ненависті до критиків, поширенні пропаганди в ЗМІ та встановленні авторитарного правління у всіх установах, що, за їхніми словами, розпалює розбіжності в суспільстві.