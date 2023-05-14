Сербия: по амнистии собрано 13 500 единиц оружия, в том числе ракетные установки
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В воскресенье сербские власти продемонстрировали большинство из примерно 13 500 единиц оружия, которые, по их словам, были переданы людьми после массовых расстрелов этого месяца, в том числе ручные гранаты, автоматическое оружие и противотанковые гранатометы. Об этом информирует УНН со ссылкой на АР.
Власти объявили месячную амнистию для граждан, которые сдадут незарегистрированное оружие или будут приговорены к тюремному заключению в рамках репрессий против оружия после двух массовых расстрелов, в результате которых погибли 17 человек, многие из которых дети.
Детали
Президент Александр Вучич в воскресенье сопровождал высших должностных лиц полиции на демонстрацию оружия возле города Смедерево, примерно в 50 км к югу от столицы Белграда.
Вучич сказал, что примерно половина собранного оружия была незаконным, а другая половина была зарегистрированным оружием, которое сдали граждане. Он добавил, что оружие поступит на сербские заводы по производству оружия и боеприпасов для потенциального использования вооруженными силами.
"После 8 июня государство ответит репрессивными мерами, и наказания будут очень суровыми", — сказал он о периоде после амнистии. "Для чего кому-то нужно автоматическое оружие? Или все эти пушки?".
Что предшествовало
По оценкам, Сербия входит в число ведущих стран Европы по количеству оружия на душу населения, которое осталось с войн 1990-х годов и содержится нелегально.
Власти начали амнистию после того, как 3 мая 13-летний мальчик взял пистолет своего отца и открыл огонь по своим одноклассникам в начальной школе в центре Белграда. Днем позже 20-летний парень беспорядочно выстрелил из автоматического оружия в сельской местности к югу от Белграда.
В результате двух массовых расстрелов 17 человек были убиты и 21 ранен, что ошеломило нацию и вызвало призывы к переменам в стране, пережившей десятилетия беспорядков и кризисов.
Десятки тысяч людей вышли на два марша протеста в Белграде после стрельбы, требуя отставки министров правительства и запрета телевизионных станций, пропагандирующих насилие.
Оппозиционные политики обвинили популистскую власть Вучича в разжигании насилия и ненависти к критикам, распространении пропаганды в СМИ и установлении авторитарного правления во всех учреждениях, что, по их словам, разжигает разногласия в обществе.