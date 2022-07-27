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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Сенатор США закликав надати Україні все необхідне для перемоги

Сенатор США закликав надати Україні все необхідне для перемоги

Київ • УНН

 • 177590 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Сенатор США від штату Айдахо Джім Ріш закликав надати Україні все необхідне для перемоги. Про це повідомляє УНН з посиланням на Guildhall.

Деталі

Джім Ріш вважає, що якщо Америка рішуча у підтримці України та її боротьбі за демократію, то треба збільшити допомогу.

Цитата

«Виїжджаючи з Києва (у червні 2022 – ред.) я бачив поранених солдатів, яких несли з поїзда до найближчої карети швидкої допомоги. Як і американські патріоти у 1776 році, народ України бореться не лише за власне майбутнє зараз, а й за майбутнє поколінь. Якщо ж США рішучі у підтримці України у її боротьбі за демократію, ми маємо негайно поставити їм те, що потрібно для перемоги, щоб не опинитися у ще більш руйнівному безвиході», — заявив сенатор.

Раніше в парламенті Швейцарії член комітету із закордонних справ Ніколас Вальдер заявив, що підписавши Будапештський меморандум і відмовившись від ядерної зброї, Україна заощадила країнам НАТО багато коштів і зміцнила світову безпеку, тому має отримувати більше допомоги в умовах військової агресії з боку одного з підписантів, а саме Росії.

Нагадаємо

Пентагон заявив, що США роблять все, щоб якнайшвидше доставити в Україну військове обладнання.

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