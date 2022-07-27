Сенатор США призвал предоставить Украине все необходимое для победы

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Джим Риш считает, что если Америка решительна в поддержке Украины и ее борьбе за демократию, то нужно увеличить помощь.

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«Выезжая из Киева (в июне 2022 года – ред.) я видел раненых солдат, которых несли с поезда в ближайшую карету скорой помощи. Как и американские патриоты в 1776 году, народ Украины борется не только за будущее сейчас, но и за будущее поколений. Если же США решительны в поддержке Украины в ее борьбе за демократию, мы должны немедленно поставить им то, что нужно для победы, чтобы не оказаться в еще более разрушительном тупике», — заявил сенатор.

Ранее в парламенте Швейцарии член комитета по иностранным делам Николас Вальдер заявил, что подписав Будапештский меморандум и отказавшись от ядерного оружия, Украина сэкономила странам НАТО много средств и укрепила мировую безопасность, поэтому должна получать больше помощи в условиях военной агрессии со стороны одного из подписантов, а именно России.

Напомним

Пентагон заявил, что США делают все, чтобы как можно быстрее доставить в Украину военное оборудование.