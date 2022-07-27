США роблять все, щоб якнайшвидше доставити в Україну військове обладнання – Пентагон
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Глава Міноборони США Ллойд Остін у своєму Twitter написав, що США роблять все, щоб якнайшвидше доставити в Україну військове обладнання, передає УНН.
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"Сьогодні вдень я розмовляв телефоном зі своїм добрим другом та українським колегою Олексієм Резніковим. Я запевнив його, що ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше доставити обладнання в Україну для протидії російській агресії", - написав Ллойд Остін.
Нагадаємо
Голова республіканців у Сенаті США жорстко розкритикував дії путіна та атаку на Одесу. Він вважає, що російський президент пішов на переговори щодо зерна, бо в України зʼявилися ракети великої дальності HIMARS.
This afternoon, I spoke via phone with my good friend and Ukrainian counterpart @oleksiireznikov. I reassured him we are working to get equipment to Ukraine as quickly as possible to counter Russian aggression. https://t.co/9ATzhe6cVJ— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) July 26, 2022