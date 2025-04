США роблять все, щоб якнайшвидше доставити в Україну військове обладнання – Пентагон

Цитата

"Сьогодні вдень я розмовляв телефоном зі своїм добрим другом та українським колегою Олексієм Резніковим. Я запевнив його, що ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше доставити обладнання в Україну для протидії російській агресії", - написав Ллойд Остін.

Нагадаємо

Голова республіканців у Сенаті США жорстко розкритикував дії путіна та атаку на Одесу. Він вважає, що російський президент пішов на переговори щодо зерна, бо в України зʼявилися ракети великої дальності HIMARS.

This afternoon, I spoke via phone with my good friend and Ukrainian counterpart @oleksiireznikov. I reassured him we are working to get equipment to Ukraine as quickly as possible to counter Russian aggression. https://t.co/9ATzhe6cVJ

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) July 26, 2022