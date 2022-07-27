США делают все, чтобы как можно быстрее доставить в Украину военное оборудование – Пентагон

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КИЕВ. 27 июля. УНН. Глава Минобороны США Ллойд Остин в своем Twitter написал, что США делают все, чтобы как можно быстрее доставить в Украину военное оборудование, передает УНН.

Цитата

"Сегодня днем я разговаривал по телефону со своим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым. Я заверил его, что мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее доставить оборудование в Украину для противодействия российской агрессии", - написал Ллойд Остин.

Напомним

Глава республиканцев в Сенате США жестко раскритиковал действия путина и атаку на Одессу. Он считает, что российский президент пошел на переговоры по зерну, потому что у Украины появились ракеты большой дальности HIMARS.

This afternoon, I spoke via phone with my good friend and Ukrainian counterpart @oleksiireznikov. I reassured him we are working to get equipment to Ukraine as quickly as possible to counter Russian aggression. https://t.co/9ATzhe6cVJ

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) July 26, 2022

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