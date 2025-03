США делают все, чтобы как можно быстрее доставить в Украину военное оборудование – Пентагон

Цитата

"Сегодня днем я разговаривал по телефону со своим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым. Я заверил его, что мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее доставить оборудование в Украину для противодействия российской агрессии", - написал Ллойд Остин.

Глава республиканцев в Сенате США жестко раскритиковал действия путина и атаку на Одессу. Он считает, что российский президент пошел на переговоры по зерну, потому что у Украины появились ракеты большой дальности HIMARS.

This afternoon, I spoke via phone with my good friend and Ukrainian counterpart @oleksiireznikov. I reassured him we are working to get equipment to Ukraine as quickly as possible to counter Russian aggression. https://t.co/9ATzhe6cVJ

