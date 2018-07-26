Сенат Польщі не підтримав ідею конституційного референдуму

"За" президентський проект проголосувало 10 сенаторів, 30 проголосувало "проти" і ще 52 "утрималися" від голосування. Згідно з основним законом, президент Польщі оголошує всепольський референдум за згодою Сенату.



Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда вніс на розгляд Сенату проект постанови про проведення консультативного референдуму щодо зміни Конституції. У документі є 10 питань щодо основних напрямків змін в основному законі, зокрема, державних цінностей, позиції президента країни, соціальних гарантій.



Коментуючи рішення верхньої палати польського парламенту, спікер Сенату Станіслав Карчевський назвав "результат голосування успіхом президента Анджея Дуди".



"Я вперше протягом нинішнього терміну повноважень спікера Сенату утримався від голосування. Я зробив це з поваги до ініціативи президента. Жоден сенатор "Права і справедливості" не проголосував „проти”. З проведенням консультативного конституційного всепольського референдуму пов'язані великі витрати з держбюджету, що перевищують 100 млн злотих. Це теж вплинуло на наше рішення", - зауважив Карчевський.



Спікер сказав, що на сенаторів "Права і справедливості" не поширюється внутрішньофракційна дисципліна щодо голосування з питання президентського проекту. "За" проголосувало 9 сенаторів від Права і справедливості.



"Наше рішення було прийняте після консультацій з вищим керівництвом партії. Результат голосування я вважаю успіхом президента Анджея Дуди", - підкреслив Карчевський. На його думку, ініціатива президента вже дала результати, оскільки загальнопольська дискусія про зміни до Конституції країни дуже потрібна і в майбутньому вона повинна закінчитись рішенням про конституційний референдум.



У свою чергу, віце-голова Канцелярїі президента Польщі Павел Муха після голосування висловив надію, що результат не є поразкою президента, бо він представив ініціативу, яку підтримує суспільство. Павел Муха зазначив, що президент, пропонуючи проведення референдуму, діяв відповідно до волі суспільства.



Павел Муха також сказав, що результат голосування Сенату не завершує дебатів на тему основного закону. Президентський міністр додав, що рішення Сенату показало необхідність "серйозних роздумів над конституцією". Він теж підкреслив, що більшість осіб під час дискусії у Сенаті розуміло потребу внесення змін до конституції 1997 року.



Проти проведення референдуму висловилася "Громадянська платформа". На думку сенатора від цієї опозиційної партії Богдана Кліха, результат голосування означає "вотум недовіри" "Права і справедливості" до президента.

"Це серйозна поразка президента з його ключовою ініціативою останнього часу. Це показує, що позиція президента у колах "Права і справедливості" є навіть слабшою, ніж ми думали, бо саме ПіС визначив результат цього голосування, маючи 2/3 у залі Сенату. Під час наших виступів ми сказали, що не хочемо брати участі у внутрішньопартійній грі, яку веде ПіС у Сенаті", - сказав опозиційний сенатор."



Згідно з пропозицією президента Дуди, дводенний консультативний референдум мав відбутися 10 і 11 листопада цього року, коли Польща буде відзначати Національне свято незалежності. Раніше спікер Сенату Станіслав Карчевський заявив, що поєднання Свята Незалежності з референдумом значно зменшить явку осіб, які можуть взяти участь у всенародному волевиявленні. На його переконання, більш доцільно провести консультативний референдум разом з виборами до Європарламенту в 2019 році.



Нагадаємо, 20 липня президент Польщі представив десять запитань до конституційного референдуму. Пізніше Законодавчий комітет рекомендував Сенату відхилити проект постанови президента Польщі про конституційний референдум.



Як повідомляв УНН, сенат Польщі без поправок ухвалив зміни до судової системи.



