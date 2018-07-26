Сенат Польши не поддержал идею конституционного референдума

"За" президентский проект проголосовало 10 сенаторов, 30 проголосовали "против" и еще 52 "воздержались" от голосования. Согласно основному закону, президент Польши объявляет всепольский референдум с согласия Сената.



Напомним, президент Польши Дуда внес на рассмотрение Сената проект постановления о проведении консультативного референдума по изменению Конституции. В документе есть 10 вопросов по основным направлениям изменений в основном законе, в частности, государственных ценностей, позиции президента страны, социальных гарантий.



Комментируя решение верхней палаты польского парламента, спикер Сената Станислав Карчевский назвал "результат голосования успехом президента Анджея Дуды".



"Я впервые в течение нынешнего срока полномочий спикера Сената воздержался от голосования. Я сделал это из уважения к инициативе президента. Ни один сенатор "Права и справедливости" не проголосовал "против". С проведением консультативного конституционного общепольского референдума связаны большие расходы из госбюджета, что превышают 100 млн злотых. Это тоже повлияло на наше решение", - отметил Карчевский.



Спикер сказал, что на сенаторов "Права и справедливости" не распространяется внутрифракционная дисциплина по голосованию по вопросу президентского проекта. "За" проголосовало 9 сенаторов от Права и справедливости.



"Наше решение было принято после консультаций с высшим руководством партии. Результат голосования я считаю успехом президента Анджея Дуды", - подчеркнул Карчевский. По его мнению, инициатива президента уже дала результаты, поскольку общепольская дискуссия об изменениях в Конституцию страны очень нужна и в будущем она должна закончиться решением о конституционном референдуме.



В свою очередь, вице-председатель Канцелярии президента Польши Павел Муха после голосования выразил надежду, что результат не является поражением президента, потому что он представил инициативу, которую поддерживает общество. Павел Муха отметил, что президент, предлагая проведение референдума, действовал в соответствии с волей общества.



Павел Муха также сказал, что результат голосования Сената и не завершает дебатов на тему основного закона. Президентский министр добавил, что решение Сената показало необходимость "серьезных размышлений над конституцией". Он тоже подчеркнул, что большинство лиц во время дискуссии в Сенате понимало необходимость внесения изменений в конституцию 1997 года.



Против проведения референдума высказалась "Гражданская платформа". По мнению сенатора от этой оппозиционной партии Богдана Клиха, результат голосования означает "вотум недоверия" "Права и справедливости" к президенту.

"Это серьезное поражение президента с его ключевой инициативой последнего времени. Это показывает, что позиция президента в кругах "Права и справедливости" есть даже слабее, чем мы думали, потому что именно ПиС определил результат этого голосования, имея 2/3 в зале Сената. Во время наших выступлений мы сказали, что не хотим участвовать во внутрипартийной игре, которую ведет ПиС в Сенате ", - сказал оппозиционный сенатор."



Согласно предложению президента Дуди, двухдневный консультативный референдум должен состояться 10 и 11 ноября этого года, когда Польша будет отмечать Национальный праздник независимости. Ранее спикер Сената Станислав Карчевский заявил, что сочетание Праздники Независимости с референдумом значительно уменьшит явку лиц, которые могут принять участие во всенародном волеизъявлении. По его убеждению, более целесообразно провести консультативный референдум вместе с выборами в Европарламент в 2019 году.



Напомним, 20 июля президент Польши представил десять вопросов к конституционного референдума. Позже Законодательный комитет рекомендовал Сената отклонить проект постановления президента Польши о конституционном референдуме.



Как сообщал УНН, сенат Польши без поправок принял изменения в судебной системе.



