"Семестр завершується": Міносвіти роз'яснило батькам нюанси оцінювання дітей у школах

$42.270.01
49.520.30
ukenru
13:33 • 7580 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
13:09 • 13929 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
13:07 • 17198 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
11:47 • 29180 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
11:37 • 24520 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
10:25 • 21711 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
10:23 • 21920 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
12 грудня, 07:00 • 23567 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 29048 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 41134 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3м/с
91%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Адміністрація Трампа створює коаліцію для протидії Китаю у сфері рідкісноземів та технологій - Politico12 грудня, 09:01 • 20609 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 15935 перегляди
Бої за Куп'янськ: Сили оборони підтвердили блокування росіян у місті11:30 • 12998 перегляди
рф атакувала ударними БпЛА спортшколу в Шостці під час тренування дітей - ОВА12:07 • 19088 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 12909 перегляди
Публікації
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
13:07 • 17198 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 12940 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
11:47 • 29180 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 69345 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 72340 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Олена Шуляк
Василь Малюк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Одеса
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 12939 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 15958 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 46092 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 42382 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 47196 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ту-95
Ту-22М
Ту-160

"Семестр завершується": Міносвіти роз'яснило батькам нюанси оцінювання дітей у школах

Київ • УНН

 • 726 перегляди

Міністерство освіти і науки оприлюднило путівник для батьків, який допоможе зрозуміти нюанси оцінювання дітей у школах. Документ пояснює формувальне та підсумкове оцінювання, а також структуру свідоцтва досягнень НУШ.

"Семестр завершується": Міносвіти роз'яснило батькам нюанси оцінювання дітей у школах

Семестр у школах завершується і, на тлі підбивання підсумків та виставлення оцінок, у Міністерстві освіти і науки оприлюднили путівник, який допоможе батькам краще зрозуміти нюанси оцінювання дітей, пише УНН.

Деталі

Для того, щоб зрозуміти, чого досягла дитина: що знає, що вміє, учителі, як вказано, використовують такі різновиди оцінювання: формувальне й підсумкове.

Формувальне оцінювання - це детальний текстовий або усний зворотний зв’язок, який учитель надає безпосередньо дитині й прямо або опосередковано батькам. Насамперед це оцінювання для навчання.

Підсумкове оцінювання - оцінювання результату (у межах теми, семестру, року). Для того, щоб визначити, наскільки дитина досягла цілей навчання на певному етапі (у межах частини програми, семестру чи року), застосовують підсумкове оцінювання. Зазвичай його проводять у формі підсумкових (самостійних чи контрольних) робіт, тестів, підсумкових проєктів тощо. Усе залежить від специфіки навчального предмета та вчителя, який обирає методи такого оцінювання.

Так само як і формувальне оцінювання, підсумкове дає інформацію про те, яких результатів досягла дитина: які вміння й на якому рівні в неї розвинені, якими знаннями вона володіє, щоб застосовувати ці вміння.

Щоб отримати більше інформації про результати дитини в навчанні, у свідоцтві досягнень НУШ (на відміну від табеля) зафіксовано оцінки за групами результатів.

Як приклад у МОН наводять свідоцтво з предмета "Українська мова", де чотири оцінки, які дають докладнішу картину щодо вмінь дитини сприймати тексти, спілкуватися усно й письмово, аналізувати прочитане тощо.

"Порівняймо: якщо в табелі є просто 8 з української мови, це не дає жодної інформації про те, наскільки добре вміє дитина писати тексти самостійно, а наскільки в неї розвинені вміння аналізувати й критично читати тексти", - пояснили у МОН.

Свідоцтво досягнень складається з двох частин: не лише характеристики результатів навчання, але й характеристики навчальної діяльності.

Характеристика навчальної діяльності стосується сформованості у дитини наскрізних умінь, які розвиваються на всіх уроках, під час вивчення всіх предметів та інтегрованих курсів. З цієї частини свідоцтва ви можете дізнатися про те, наскільки добре дитина співпрацює з іншими, виявляє ініціативність під час навчання, чи здатна конструктивно керувати емоціями та багато іншого.

Як читати свідоцтво

У Міносвіти пояснили, як читати свідоцтво:

  • групи результатів - це рядки в таблиці. Вони показують, над розвитком яких умінь ваша дитина працює в межах предмета (наприклад, робота з текстами, розв’язування задач, аналіз інформації тощо);
    • кожна клітинка в рядку - це результат за один семестр. Ви можете побачити, як змінюється прогрес упродовж року;
      • остання клітинка в кожному рядку - це річна оцінка, яка узагальнює всі результати за рік;
        • оцінка за семестр - це середнє арифметичне з оцінок за кожну з груп результатів;
          • річна оцінка - це середнє арифметичне з двох семестрових оцінок;
            • загальна оцінка - це середнє арифметичне оцінок за три результати навчання.

              Свідоцтво досягнень дає розгорнуте уявлення про навчальний поступ дитини. Учитель заповнює документ двічі на рік.

              Кабмін змінив правила виділення освітньої субвенції для шкіл з малою кількістю учнів04.12.25, 09:21 • 3735 переглядiв

              Юлія Шрамко

              СуспільствоЛайфхакиОсвіта
              Кабінет Міністрів України
              Міністерство освіти і науки України