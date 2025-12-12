"Семестр завершується": Міносвіти роз'яснило батькам нюанси оцінювання дітей у школах

Семестр у школах завершується і, на тлі підбивання підсумків та виставлення оцінок, у Міністерстві освіти і науки оприлюднили путівник, який допоможе батькам краще зрозуміти нюанси оцінювання дітей, пише УНН.

Деталі

Для того, щоб зрозуміти, чого досягла дитина: що знає, що вміє, учителі, як вказано, використовують такі різновиди оцінювання: формувальне й підсумкове.

Формувальне оцінювання - це детальний текстовий або усний зворотний зв’язок, який учитель надає безпосередньо дитині й прямо або опосередковано батькам. Насамперед це оцінювання для навчання.

Підсумкове оцінювання - оцінювання результату (у межах теми, семестру, року). Для того, щоб визначити, наскільки дитина досягла цілей навчання на певному етапі (у межах частини програми, семестру чи року), застосовують підсумкове оцінювання. Зазвичай його проводять у формі підсумкових (самостійних чи контрольних) робіт, тестів, підсумкових проєктів тощо. Усе залежить від специфіки навчального предмета та вчителя, який обирає методи такого оцінювання.

Так само як і формувальне оцінювання, підсумкове дає інформацію про те, яких результатів досягла дитина: які вміння й на якому рівні в неї розвинені, якими знаннями вона володіє, щоб застосовувати ці вміння.

Щоб отримати більше інформації про результати дитини в навчанні, у свідоцтві досягнень НУШ (на відміну від табеля) зафіксовано оцінки за групами результатів.

Як приклад у МОН наводять свідоцтво з предмета "Українська мова", де чотири оцінки, які дають докладнішу картину щодо вмінь дитини сприймати тексти, спілкуватися усно й письмово, аналізувати прочитане тощо.

"Порівняймо: якщо в табелі є просто 8 з української мови, це не дає жодної інформації про те, наскільки добре вміє дитина писати тексти самостійно, а наскільки в неї розвинені вміння аналізувати й критично читати тексти", - пояснили у МОН.

Свідоцтво досягнень складається з двох частин: не лише характеристики результатів навчання, але й характеристики навчальної діяльності.

Характеристика навчальної діяльності стосується сформованості у дитини наскрізних умінь, які розвиваються на всіх уроках, під час вивчення всіх предметів та інтегрованих курсів. З цієї частини свідоцтва ви можете дізнатися про те, наскільки добре дитина співпрацює з іншими, виявляє ініціативність під час навчання, чи здатна конструктивно керувати емоціями та багато іншого.

Як читати свідоцтво

У Міносвіти пояснили, як читати свідоцтво:

групи результатів - це рядки в таблиці. Вони показують, над розвитком яких умінь ваша дитина працює в межах предмета (наприклад, робота з текстами, розв’язування задач, аналіз інформації тощо);

кожна клітинка в рядку - це результат за один семестр. Ви можете побачити, як змінюється прогрес упродовж року;

остання клітинка в кожному рядку - це річна оцінка, яка узагальнює всі результати за рік;

оцінка за семестр - це середнє арифметичне з оцінок за кожну з груп результатів;

річна оцінка - це середнє арифметичне з двох семестрових оцінок;

загальна оцінка - це середнє арифметичне оцінок за три результати навчання.

Свідоцтво досягнень дає розгорнуте уявлення про навчальний поступ дитини. Учитель заповнює документ двічі на рік.

