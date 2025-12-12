"Семестр заканчивается": Минобразования разъяснило родителям нюансы оценивания детей в школах

Семестр в школах завершается, и на фоне подведения итогов и выставления оценок Министерство образования и науки опубликовало путеводитель, который поможет родителям лучше понять нюансы оценивания детей, пишет УНН.

Детали

Для того чтобы понять, чего достиг ребенок: что знает, что умеет, учителя, как указано, используют такие разновидности оценивания: формирующее и итоговое.

Формирующее оценивание – это подробная текстовая или устная обратная связь, которую учитель предоставляет непосредственно ребенку и прямо или опосредованно родителям. Прежде всего это оценивание для обучения.

Итоговое оценивание – оценивание результата (в рамках темы, семестра, года). Для того чтобы определить, насколько ребенок достиг целей обучения на определенном этапе (в рамках части программы, семестра или года), применяют итоговое оценивание. Обычно его проводят в форме итоговых (самостоятельных или контрольных) работ, тестов, итоговых проектов и т.д. Все зависит от специфики учебного предмета и учителя, который выбирает методы такого оценивания.

Так же как и формирующее оценивание, итоговое дает информацию о том, каких результатов достиг ребенок: какие умения и на каком уровне у него развиты, какими знаниями он владеет, чтобы применять эти умения.

Чтобы получить больше информации о результатах ребенка в обучении, в свидетельстве достижений НУШ (в отличие от табеля) зафиксированы оценки по группам результатов.

В качестве примера в МОН приводят свидетельство по предмету "Украинский язык", где четыре оценки, которые дают более подробную картину относительно умений ребенка воспринимать тексты, общаться устно и письменно, анализировать прочитанное и т.д.

"Сравним: если в табеле есть просто 8 по украинскому языку, это не дает никакой информации о том, насколько хорошо умеет ребенок писать тексты самостоятельно, а насколько у него развиты умения анализировать и критически читать тексты", - пояснили в МОН.

Свидетельство достижений состоит из двух частей: не только характеристики результатов обучения, но и характеристики учебной деятельности.

Характеристика учебной деятельности касается сформированности у ребенка сквозных умений, которые развиваются на всех уроках, при изучении всех предметов и интегрированных курсов. Из этой части свидетельства вы можете узнать о том, насколько хорошо ребенок сотрудничает с другими, проявляет инициативность во время обучения, способен ли конструктивно управлять эмоциями и многое другое.

Как читать свидетельство

В Минобразования объяснили, как читать свидетельство:

группы результатов – это строки в таблице. Они показывают, над развитием каких умений ваш ребенок работает в рамках предмета (например, работа с текстами, решение задач, анализ информации и т.д.);

каждая ячейка в строке – это результат за один семестр. Вы можете увидеть, как меняется прогресс в течение года;

последняя ячейка в каждой строке – это годовая оценка, которая обобщает все результаты за год;

оценка за семестр – это среднее арифметическое из оценок за каждую из групп результатов;

годовая оценка – это среднее арифметическое из двух семестровых оценок;

общая оценка – это среднее арифметическое оценок за три результата обучения.

Свидетельство достижений дает развернутое представление об учебном прогрессе ребенка. Учитель заполняет документ дважды в год.

Кабмин изменил правила выделения образовательной субвенции для школ с малым количеством учеников