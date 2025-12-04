Кабмин изменил правила выделения образовательной субвенции для школ с малым количеством учеников

$42.200.13
3 декабря, 23:09 • 12222 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 20071 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 24360 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 34822 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 40043 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 24111 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 27701 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 25626 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 25555 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 30761 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
Популярные новости
Папа Римский Франциск завещал деньги на покупку машин скорой помощи Украине3 декабря, 22:52 • 12127 просмотра
Германия вводит 10-летний запрет на гражданство за подделку языковых сертификатов4 декабря, 00:40 • 12516 просмотра
оккупанты отказывают в неотложной помощи жителям Скадовска из-за отсутствия прописки4 декабря, 00:57 • 10957 просмотра
"Церемониться не будем, ждем приказа": Кадыров поддержал заявление путина о возможной войне с Европой03:50 • 8802 просмотра
В Рио-де-Жанейро зацвели редкие пальмы, цветущие лишь раз в жизни05:23 • 6840 просмотра
публикации
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto06:30 • 3748 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 40045 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 39876 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 55532 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 57727 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Рустем Умеров
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Индия
Китай
Донецкая область
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 61965 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 65089 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 119320 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 92751 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 108385 просмотра
Кабмин изменил правила выделения образовательной субвенции для школ с малым количеством учеников

Киев • УНН

 • 378 просмотра

Кабмин принял новые правила финансирования малых школ, что позволит большему количеству учреждений сохранить государственную образовательную субвенцию. Изменения предусматривают минимальное количество учеников для лицеев и гимназий, необходимое для получения средств.

Кабмин изменил правила выделения образовательной субвенции для школ с малым количеством учеников

Правительство приняло новые, более мягкие правила финансирования малых школ. Они определяют минимальное количество учеников, необходимое для получения образовательной субвенции, и позволят большему количеству учреждений сохранить государственное финансирование. Об этом сообщает Минобразования, пишет УНН.

Для расчета минимальной наполняемости учебного заведения, получающего образовательную субвенцию, взята норма Закона Украины "О полном общем среднем образовании" относительно минимального количества учеников в классе — 5 учеников

- говорится в сообщении.

Учитывая эту цифру, рассчитано минимальное количество учеников в лицеях (учреждения до 11(12) класса) и гимназиях (учреждения до 9 класса).

НМТ в 2026 году будет проходить по прошлогодней модели: в один день с возможностью дополнительных сессий03.12.25, 16:34 • 2924 просмотра

Соответственно, с 1 сентября 2026 года образовательную субвенцию не будут предоставлять учреждениям общего среднего образования, в которых обучаются:

  • менее 60 учеников — для учреждений общего среднего образования с 1–12 классами;
    • менее 55 учеников — для учреждений общего среднего образования с 1–11 классами;
      • менее 45 учеников — для учреждений общего среднего образования с 1–9 или 5–11(12) классами.

        Нормы не касаются начальных и специальных школ.

        Цель принятого решения: ослабить требование относительно количества учеников в малокомплектных школах для получения средств образовательной субвенции.

        Отметим, что обучение в больших школах, как правило, более эффективно благодаря наличию учителей разных предметов, лучшему оборудованию и возможности предлагать различные формы работы (групповое взаимодействие, проектное обучение и т.д.)

        - добавили в Минобразования.

        В то же время решение учитывает действующее законодательство относительно наполняемости классов. 

        Правительство приняло три образовательные реформы: учителя-беженцы сохранят стаж, а колледжи получат автономию – Свириденко03.12.25, 22:57 • 11826 просмотров

        Ольга Розгон

        ПолитикаОбразование
        Государственный бюджет
        Кабинет Министров Украины
        Украина