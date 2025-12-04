Кабмин изменил правила выделения образовательной субвенции для школ с малым количеством учеников

Правительство приняло новые, более мягкие правила финансирования малых школ. Они определяют минимальное количество учеников, необходимое для получения образовательной субвенции, и позволят большему количеству учреждений сохранить государственное финансирование. Об этом сообщает Минобразования, пишет УНН.

Для расчета минимальной наполняемости учебного заведения, получающего образовательную субвенцию, взята норма Закона Украины "О полном общем среднем образовании" относительно минимального количества учеников в классе — 5 учеников - говорится в сообщении.

Учитывая эту цифру, рассчитано минимальное количество учеников в лицеях (учреждения до 11(12) класса) и гимназиях (учреждения до 9 класса).

Соответственно, с 1 сентября 2026 года образовательную субвенцию не будут предоставлять учреждениям общего среднего образования, в которых обучаются:

менее 60 учеников — для учреждений общего среднего образования с 1–12 классами;

менее 55 учеников — для учреждений общего среднего образования с 1–11 классами;

менее 45 учеников — для учреждений общего среднего образования с 1–9 или 5–11(12) классами.

Нормы не касаются начальных и специальных школ.

Цель принятого решения: ослабить требование относительно количества учеников в малокомплектных школах для получения средств образовательной субвенции.

Отметим, что обучение в больших школах, как правило, более эффективно благодаря наличию учителей разных предметов, лучшему оборудованию и возможности предлагать различные формы работы (групповое взаимодействие, проектное обучение и т.д.) - добавили в Минобразования.

В то же время решение учитывает действующее законодательство относительно наполняемости классов.

