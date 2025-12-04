$42.200.13
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
Це вже не сліпий "камікадзе", а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію "шахедів"
Ексклюзив
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
Кабмін змінив правила виділення освітньої субвенції для шкіл з малою кількістю учнів

Київ • УНН

Кабмін ухвалив нові правила фінансування малих шкіл, що дозволить більшій кількості закладів зберегти державну освітню субвенцію. Зміни передбачають мінімальну кількість учнів для ліцеїв і гімназій, необхідну для отримання коштів.

Уряд ухвалив нові, м’якші правила фінансування малих шкіл. Вони визначають мінімальну кількість учнів, необхідну для отримання освітньої субвенції, і дозволять більшій кількості закладів зберегти державне фінансування. Про це повідомляє Міносвіти, пише УНН.

Для розрахунку мінімальної наповнюваності закладу освіти, який отримує освітню субвенцію, взято норму Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо мінімальної кількості учнів у класі — 5 учнів

- йдеться у повідомленні.

З огляду на цю цифру розраховано мінімальну кількість учнів у ліцеях (заклади до 11(12)класу) і гімназіях (заклади до 9 класу).

Відповідно, з 1 вересня 2026 року освітню субвенцію не надаватимуть закладам загальної середньої освіти, у яких навчаються:

  • менш як 60 учнів — для закладів загальної середньої освіти з 1–12 класами;
    • менш як 55 учнів — для закладів загальної середньої освіти з 1–11 класами;
      • менш як 45 учнів — для закладів загальної середньої освіти з 1–9 або 5–11(12) класами.

        Норми не стосуються початкових та спеціальних шкіл.

        Мета ухваленого рішення: послабити вимогу щодо кількості учнів у малокомплектних школах,  для отримання коштів освітньої субвенції.

        Зауважимо, що навчання в більших школах, як правило, є ефективнішим завдяки наявності вчителів різних предметів, кращому устаткуванню та можливості пропонувати різні форми роботи (групова взаємодія, проєктне навчання тощо)

        - додали в Міносвіти.

        Водночас рішення враховує чинне законодавство щодо наповнюваності класів. 

        Ольга Розгон

