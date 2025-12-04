Кабмін змінив правила виділення освітньої субвенції для шкіл з малою кількістю учнів

Уряд ухвалив нові, м’якші правила фінансування малих шкіл. Вони визначають мінімальну кількість учнів, необхідну для отримання освітньої субвенції, і дозволять більшій кількості закладів зберегти державне фінансування. Про це повідомляє Міносвіти, пише УНН.

Для розрахунку мінімальної наповнюваності закладу освіти, який отримує освітню субвенцію, взято норму Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо мінімальної кількості учнів у класі — 5 учнів - йдеться у повідомленні.

З огляду на цю цифру розраховано мінімальну кількість учнів у ліцеях (заклади до 11(12)класу) і гімназіях (заклади до 9 класу).

Відповідно, з 1 вересня 2026 року освітню субвенцію не надаватимуть закладам загальної середньої освіти, у яких навчаються:

менш як 60 учнів — для закладів загальної середньої освіти з 1–12 класами;

менш як 55 учнів — для закладів загальної середньої освіти з 1–11 класами;

менш як 45 учнів — для закладів загальної середньої освіти з 1–9 або 5–11(12) класами.

Норми не стосуються початкових та спеціальних шкіл.

Мета ухваленого рішення: послабити вимогу щодо кількості учнів у малокомплектних школах, для отримання коштів освітньої субвенції.

Зауважимо, що навчання в більших школах, як правило, є ефективнішим завдяки наявності вчителів різних предметів, кращому устаткуванню та можливості пропонувати різні форми роботи (групова взаємодія, проєктне навчання тощо) - додали в Міносвіти.

Водночас рішення враховує чинне законодавство щодо наповнюваності класів.

