Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"

Активний циклон принесе дощі і похолодання в Україну: прогноз погоди до кінця тижня
Ексклюзив
08:14 • 14748 перегляди
На що розраховує Україна?: член комітету з нацбезпеки про можливість надання Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського з Трампом
Ексклюзив
07:15 • 37239 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
05:53 • 25766 перегляди
Ворог втратив 29 тисяч військових за вересень: Сирський про зрив весняно-літньої наступальної кампанії рф
16 жовтня, 21:15 • 57280 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 60535 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 42796 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 42701 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 40952 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 68308 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Популярнi новини
Придністров'я повністю відновить постачання газу з 17 жовтня завдяки фінансуванню з росії17 жовтня, 02:15 • 21730 перегляди
Ракетна атака на російське сочі: туристів спускають у підвали - ЗМІ17 жовтня, 03:09 • 14349 перегляди
кремль створює інформаційне прикриття для майбутніх атак на Європу - ISW17 жовтня, 04:11 • 11882 перегляди
Довге перебування на позиціях та проблеми з виплатами: військова омбудсманка назвала теми найчастіших скарг07:12 • 3466 перегляди
Ворог атакував енергетику у чотирьох областях - Міненерго07:42 • 21107 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
07:15 • 37230 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 68306 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 97974 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 65869 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 89157 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Юлія Свириденко
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Вашингтон
Словаччина
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video10:57 • 2496 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 47903 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 96294 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 72949 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 74209 перегляди
Соціальна мережа
Фільм
MIM-104 Patriot
Су-30
Дипломатка

Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"

Київ • УНН

 • 2484 перегляди

Британський музикант Сем Фендер став лауреатом Mercury Prize 2025 за свій альбом "People Watching". Церемонія нагородження відбулася 16 жовтня в Ньюкаслі, рідному місті Фендера, де він отримав трофей від діджея Сіана Елері.

Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"
x.com/MercuryPrize

Британський музикант Сем Фендер отримав престижну музичну премію Mercury Prize 2025 за свій альбом "People Watching", пише УНН з посиланням на NME.

Деталі

Цьогорічна церемонія нагородження відбулася 16 жовтня ввечері на арені Utilita в Ньюкаслі у Великій Британії - рідному місті Фендера. Багато з 12 номінантів виступили наживо на заході, включаючи Pulp, FKA Twigs та Wolf Alice.

Фендер отримав трофей від ведучого та діджея Сіана Елері, який вручив його від імені суддівської команди, а потім знову виконав заголовний трек зі свого альбому-переможця під овації.

Приймаючи нагороду, Фендер сказав: "Ми зовсім цього не очікували… Я не можу собі уявити!". Потім він подякував деяким своїм "дуже добрим друзям серед номінантів сьогодні ввечері", включаючи CMAT та Fontaines DC, додавши, що він був у "чудовій компанії". Він також присвятив нагороду покійній Енні Орвін, яка надихнула автора на створення "People Watching".

Випускаючи "People Watching" на початку цього року, Фендер сказав, що трек про когось, хто був для мене "як сурогатна мати і помер минулого листопада. Я був поруч з нею в кінці, спав на стільці поруч з нею. Він про те, що відбувалося в моїй голові, коли я йшов до того місця і додому, і назад".

Повний список номінантів на премію Mercury Prize 2025 року виглядав так:

  • CMAT – «Euro-Country»;
    • Emma-Jean Thackray – «Weirdo»;
      • FKA Twigs – «Eusexua»;
        • Fontaines D.C. – «Romance»;
          • Jacob Alon – «In Limerence»;
            • Joe Webb – «Hamstrings & Hurricanes»;
              • Martin Carthy – «Transform Me Then Into A Fish»;
                • Pa Salieu – «Afrikan Alien»;
                  • PinkPantheress – «Fancy That»;
                    • Pulp – «More»;
                      • Sam Fender – «People Watching»;
                        • Wolf Alice – «The Clearing».

                          Довідково

                          Mercury Prize - це щорічна музична премія, яку присуджують за найкращий альбом, який випустив музичний виконавець чи гурт з Великої Британії або Ірландії.

                          Юлія Шрамко

                          Велика Британія