Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"
Київ • УНН
Британський музикант Сем Фендер став лауреатом Mercury Prize 2025 за свій альбом "People Watching". Церемонія нагородження відбулася 16 жовтня в Ньюкаслі, рідному місті Фендера, де він отримав трофей від діджея Сіана Елері.
Британський музикант Сем Фендер отримав престижну музичну премію Mercury Prize 2025 за свій альбом "People Watching", пише УНН з посиланням на NME.
Деталі
Цьогорічна церемонія нагородження відбулася 16 жовтня ввечері на арені Utilita в Ньюкаслі у Великій Британії - рідному місті Фендера. Багато з 12 номінантів виступили наживо на заході, включаючи Pulp, FKA Twigs та Wolf Alice.
Фендер отримав трофей від ведучого та діджея Сіана Елері, який вручив його від імені суддівської команди, а потім знову виконав заголовний трек зі свого альбому-переможця під овації.
Приймаючи нагороду, Фендер сказав: "Ми зовсім цього не очікували… Я не можу собі уявити!". Потім він подякував деяким своїм "дуже добрим друзям серед номінантів сьогодні ввечері", включаючи CMAT та Fontaines DC, додавши, що він був у "чудовій компанії". Він також присвятив нагороду покійній Енні Орвін, яка надихнула автора на створення "People Watching".
Випускаючи "People Watching" на початку цього року, Фендер сказав, що трек про когось, хто був для мене "як сурогатна мати і помер минулого листопада. Я був поруч з нею в кінці, спав на стільці поруч з нею. Він про те, що відбувалося в моїй голові, коли я йшов до того місця і додому, і назад".
Повний список номінантів на премію Mercury Prize 2025 року виглядав так:
- CMAT – «Euro-Country»;
- Emma-Jean Thackray – «Weirdo»;
- FKA Twigs – «Eusexua»;
- Fontaines D.C. – «Romance»;
- Jacob Alon – «In Limerence»;
- Joe Webb – «Hamstrings & Hurricanes»;
- Martin Carthy – «Transform Me Then Into A Fish»;
- Pa Salieu – «Afrikan Alien»;
- PinkPantheress – «Fancy That»;
- Pulp – «More»;
- Sam Fender – «People Watching»;
- Wolf Alice – «The Clearing».
Довідково
Mercury Prize - це щорічна музична премія, яку присуджують за найкращий альбом, який випустив музичний виконавець чи гурт з Великої Британії або Ірландії.