Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"
Киев • УНН
Британский музыкант Сэм Фендер стал лауреатом Mercury Prize 2025 за свой альбом "People Watching". Церемония награждения состоялась 16 октября в Ньюкасле, родном городе Фендера, где он получил трофей от диджея Сиана Элери.
Британский музыкант Сэм Фендер получил престижную музыкальную премию Mercury Prize 2025 за свой альбом "People Watching", пишет УНН со ссылкой на NME.
Детали
Церемония награждения этого года состоялась 16 октября вечером на арене Utilita в Ньюкасле в Великобритании - в родном городе Фендера. Многие из 12 номинантов выступили вживую на мероприятии, включая Pulp, FKA Twigs и Wolf Alice.
Фендер получил трофей от ведущего и диджея Сиана Элери, который вручил его от имени судейской команды, а затем снова исполнил заглавный трек из своего альбома-победителя под овации.
Принимая награду, Фендер сказал: "Мы совсем этого не ожидали… Я не могу себе представить!". Затем он поблагодарил некоторых своих "очень хороших друзей среди номинантов сегодня вечером", включая CMAT и Fontaines DC, добавив, что он был в "замечательной компании". Он также посвятил награду покойной Энни Орвин, которая вдохновила автора на создание "People Watching".
Выпуская "People Watching" в начале этого года, Фендер сказал, что трек о ком-то, кто был для меня "как суррогатная мать и умер в прошлом ноябре. Я был рядом с ней в конце, спал на стуле рядом с ней. Он о том, что происходило в моей голове, когда я шел к тому месту и домой, и обратно".
Полный список номинантов на премию Mercury Prize 2025 года выглядел так:
- CMAT – «Euro-Country»;
- Emma-Jean Thackray – «Weirdo»;
- FKA Twigs – «Eusexua»;
- Fontaines D.C. – «Romance»;
- Jacob Alon – «In Limerence»;
- Joe Webb – «Hamstrings & Hurricanes»;
- Martin Carthy – «Transform Me Then Into A Fish»;
- Pa Salieu – «Afrikan Alien»;
- PinkPantheress – «Fancy That»;
- Pulp – «More»;
- Sam Fender – «People Watching»;
- Wolf Alice – «The Clearing».
Справка
Mercury Prize — это ежегодная музыкальная премия, присуждаемая за лучший альбом, выпущенный музыкальным исполнителем или группой из Великобритании или Ирландии.