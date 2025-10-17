$41.640.12
Активный циклон принесет дожди и похолодание в Украину: прогноз погоды до конца недели
Эксклюзив
08:14 • 13899 просмотра
На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом
Эксклюзив
07:15 • 36343 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
05:53 • 25276 просмотра
Враг потерял 29 тысяч военных за сентябрь: Сырский о срыве весенне-летней наступательной кампании рф
16 октября, 21:15 • 56850 просмотра
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
16 октября, 19:40 • 60356 просмотра
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом ТрампомVideo
16 октября, 17:21 • 42661 просмотра
Трамп встретится с путиным в Будапеште
Эксклюзив
16 октября, 15:34 • 42670 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"Photo
Эксклюзив
16 октября, 15:13 • 40932 просмотра
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
16 октября, 12:39 • 67896 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"

Киев • УНН

 • 1978 просмотра

Британский музыкант Сэм Фендер стал лауреатом Mercury Prize 2025 за свой альбом "People Watching". Церемония награждения состоялась 16 октября в Ньюкасле, родном городе Фендера, где он получил трофей от диджея Сиана Элери.

Британский музыкант Сэм Фендер получил престижную музыкальную премию Mercury Prize 2025 за свой альбом "People Watching", пишет УНН со ссылкой на NME.

Детали

Церемония награждения этого года состоялась 16 октября вечером на арене Utilita в Ньюкасле в Великобритании - в родном городе Фендера. Многие из 12 номинантов выступили вживую на мероприятии, включая Pulp, FKA Twigs и Wolf Alice.

Фендер получил трофей от ведущего и диджея Сиана Элери, который вручил его от имени судейской команды, а затем снова исполнил заглавный трек из своего альбома-победителя под овации.

Принимая награду, Фендер сказал: "Мы совсем этого не ожидали… Я не могу себе представить!". Затем он поблагодарил некоторых своих "очень хороших друзей среди номинантов сегодня вечером", включая CMAT и Fontaines DC, добавив, что он был в "замечательной компании". Он также посвятил награду покойной Энни Орвин, которая вдохновила автора на создание "People Watching".

Выпуская "People Watching" в начале этого года, Фендер сказал, что трек о ком-то, кто был для меня "как суррогатная мать и умер в прошлом ноябре. Я был рядом с ней в конце, спал на стуле рядом с ней. Он о том, что происходило в моей голове, когда я шел к тому месту и домой, и обратно".

Полный список номинантов на премию Mercury Prize 2025 года выглядел так:

  • CMAT – «Euro-Country»;
    • Emma-Jean Thackray – «Weirdo»;
      • FKA Twigs – «Eusexua»;
        • Fontaines D.C. – «Romance»;
          • Jacob Alon – «In Limerence»;
            • Joe Webb – «Hamstrings & Hurricanes»;
              • Martin Carthy – «Transform Me Then Into A Fish»;
                • Pa Salieu – «Afrikan Alien»;
                  • PinkPantheress – «Fancy That»;
                    • Pulp – «More»;
                      • Sam Fender – «People Watching»;
                        • Wolf Alice – «The Clearing».

                          Справка

                          Mercury Prize — это ежегодная музыкальная премия, присуждаемая за лучший альбом, выпущенный музыкальным исполнителем или группой из Великобритании или Ирландии.

                          Юлия Шрамко

                          КультураНовости МираУНН Lite
                          Великобритания