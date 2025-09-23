Секретна служба США виявила загрозливу телекомунікаційну мережу перед ГА ООН
Київ • УНН
Секретна служба США виявила та демонтувала велику мережу з понад 300 SIM-серверів у районі трьох штатів Нью-Йорка. Ця мережа могла виводити з ладу вежі стільникового зв'язку та порушувати роботу екстрених служб.
Деталі
Пристрої, що включали 100 000 SIM-карток у різних місцях, знаходилися в радіусі 35 миль (56 км) від місця проведення засідання Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомила Секретна служба.
Розслідування було розпочато після численних загроз у сфері телекомунікацій на адресу державних службовців, включаючи інциденти зі сватингом та погрози вибухами, пише видання.
"З огляду на час, місце та потенційну небезпеку серйозних збоїв у телекомунікаційній системі Нью-Йорка, які могли спричинити ці пристрої, агентство оперативно вжило заходів щодо дезактивації цієї мережі", - ідеться у заяві американського правоохоронного органу.
У службі додали, що сервери могли відправляти анонімні телефонні погрози та виводити з ладу вежі стільникового зв'язку. За словами Метта Маккула, спеціального агента Секретної служби США, який очолює нью-йоркське відділення, ця система могла "фактично паралізувати роботу мережі в Нью-Йорку".
Прихований електронний лабіринт був настільки потужним, що міг надіслати зашифроване та анонімне повідомлення кожній людині у Сполучених Штатах протягом 12 хвилин, сказав Маккул.
Служба безпеки США не уточнила, хто саме стояв за цією мережею, але заявила, що "попередній аналіз вказує на наявність стільникового зв'язку між джерелами загроз на рівні держави та особами, відомими федеральним правоохоронним органам".
