Ексклюзив
12:09 • 5606 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29 • 7544 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 30771 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 29021 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 30969 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 45946 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 47181 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 43752 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 68459 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 70090 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Секретна служба США виявила загрозливу телекомунікаційну мережу перед ГА ООН

Київ • УНН

 • 446 перегляди

Секретна служба США виявила та демонтувала велику мережу з понад 300 SIM-серверів у районі трьох штатів Нью-Йорка. Ця мережа могла виводити з ладу вежі стільникового зв'язку та порушувати роботу екстрених служб.

Секретна служба США виявила загрозливу телекомунікаційну мережу перед ГА ООН

Секретна служба США демонтувала велику мережу з більш ніж 300 SIM-серверів у районі трьох штатів Нью-Йорк, здатну виводити з ладу вежі стільникового зв'язку та порушувати роботу екстрених служб, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Пристрої, що включали 100 000 SIM-карток у різних місцях, знаходилися в радіусі 35 миль (56 км) від місця проведення засідання Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомила Секретна служба.

Розслідування було розпочато після численних загроз у сфері телекомунікацій на адресу державних службовців, включаючи інциденти зі сватингом та погрози вибухами, пише видання.

"З огляду на час, місце та потенційну небезпеку серйозних збоїв у телекомунікаційній системі Нью-Йорка, які могли спричинити ці пристрої, агентство оперативно вжило заходів щодо дезактивації цієї мережі", - ідеться у заяві американського правоохоронного органу.

У службі додали, що сервери могли відправляти анонімні телефонні погрози та виводити з ладу вежі стільникового зв'язку. За словами Метта Маккула, спеціального агента Секретної служби США, який очолює нью-йоркське відділення, ця система могла "фактично паралізувати роботу мережі в Нью-Йорку".

Прихований електронний лабіринт був настільки потужним, що міг надіслати зашифроване та анонімне повідомлення кожній людині у Сполучених Штатах протягом 12 хвилин, сказав Маккул.

Служба безпеки США не уточнила, хто саме стояв за цією мережею, але заявила, що "попередній аналіз вказує на наявність стільникового зв'язку між джерелами загроз на рівні держави та особами, відомими федеральним правоохоронним органам".

Секретна служба США поранила озброєного чоловіка біля Білого дому09.03.25, 16:44 • 22670 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Генеральна Асамблея ООН
Секретна служба США
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки