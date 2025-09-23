$41.380.13
Эксклюзив
12:09 • 5106 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
11:29 • 7096 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 30350 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 28738 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 30748 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 45786 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 47054 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 43699 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 68352 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 70038 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Секретная служба США обнаружила угрожающую телекоммуникационную сеть перед ГА ООН

Киев • УНН

 • 226 просмотра

Секретная служба США обнаружила и демонтировала крупную сеть из более чем 300 SIM-серверов в районе трех штатов Нью-Йорка. Эта сеть могла выводить из строя вышки сотовой связи и нарушать работу экстренных служб.

Секретная служба США обнаружила угрожающую телекоммуникационную сеть перед ГА ООН

Секретная служба США демонтировала крупную сеть из более чем 300 SIM-серверов в районе трех штатов Нью-Йорка, способную выводить из строя вышки сотовой связи и нарушать работу экстренных служб, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Устройства, включавшие 100 000 SIM-карт в различных местах, находились в радиусе 35 миль (56 км) от места проведения заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила Секретная служба.

Расследование было начато после многочисленных угроз в сфере телекоммуникаций в адрес государственных служащих, включая инциденты со сватингом и угрозы взрывами, пишет издание.

"Учитывая время, место и потенциальную опасность серьезных сбоев в телекоммуникационной системе Нью-Йорка, которые могли вызвать эти устройства, агентство оперативно приняло меры по деактивации этой сети", - говорится в заявлении американского правоохранительного органа.

В службе добавили, что серверы могли отправлять анонимные телефонные угрозы и выводить из строя вышки сотовой связи. По словам Мэтта Маккула, специального агента Секретной службы США, возглавляющего нью-йоркское отделение, эта система могла "фактически парализовать работу сети в Нью-Йорке".

Скрытый электронный лабиринт был настолько мощным, что мог отправить зашифрованное и анонимное сообщение каждому человеку в Соединенных Штатах в течение 12 минут, сказал Маккул.

Служба безопасности США не уточнила, кто именно стоял за этой сетью, но заявила, что "предварительный анализ указывает на наличие сотовой связи между источниками угроз на уровне государства и лицами, известными федеральным правоохранительным органам".

Секретная служба США ранила вооруженного мужчину возле Белого дома09.03.25, 16:44 • 22670 просмотров

Юлия Шрамко

