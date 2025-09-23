Секретная служба США обнаружила угрожающую телекоммуникационную сеть перед ГА ООН
Киев • УНН
Секретная служба США обнаружила и демонтировала крупную сеть из более чем 300 SIM-серверов в районе трех штатов Нью-Йорка. Эта сеть могла выводить из строя вышки сотовой связи и нарушать работу экстренных служб.
Секретная служба США демонтировала крупную сеть из более чем 300 SIM-серверов в районе трех штатов Нью-Йорка, способную выводить из строя вышки сотовой связи и нарушать работу экстренных служб, пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Устройства, включавшие 100 000 SIM-карт в различных местах, находились в радиусе 35 миль (56 км) от места проведения заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила Секретная служба.
Расследование было начато после многочисленных угроз в сфере телекоммуникаций в адрес государственных служащих, включая инциденты со сватингом и угрозы взрывами, пишет издание.
"Учитывая время, место и потенциальную опасность серьезных сбоев в телекоммуникационной системе Нью-Йорка, которые могли вызвать эти устройства, агентство оперативно приняло меры по деактивации этой сети", - говорится в заявлении американского правоохранительного органа.
В службе добавили, что серверы могли отправлять анонимные телефонные угрозы и выводить из строя вышки сотовой связи. По словам Мэтта Маккула, специального агента Секретной службы США, возглавляющего нью-йоркское отделение, эта система могла "фактически парализовать работу сети в Нью-Йорке".
Скрытый электронный лабиринт был настолько мощным, что мог отправить зашифрованное и анонимное сообщение каждому человеку в Соединенных Штатах в течение 12 минут, сказал Маккул.
Служба безопасности США не уточнила, кто именно стоял за этой сетью, но заявила, что "предварительный анализ указывает на наличие сотовой связи между источниками угроз на уровне государства и лицами, известными федеральным правоохранительным органам".
