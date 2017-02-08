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Щороку українці споживають близько 24 млн декалітрів нелегального алкоголю — експерт

Київ • УНН

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За словами експерта, підвищені з початку року акцизи на алкогольну продукцію негативно відобразилися на обсягах реалізації алкогольних напоїв легальними виробниками.

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Підсумки першого місяця роботи алкогольного ринку за новими акцизними правилами прогнозовано підвереджують тенденцію подальшої тінізації ринку та падіння рівня виробництва легального алкоголю. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповіла генеральний директор компанії Eastern Beverage Trading Ольга Івушкіна.

Щороку українці споживають близько 24 млн декалітрів нелегального алкоголю — експерт

За її словами, позиція легальних виробників алкогольної продукції в Україні, як і раніше, вперто ігнорується уповноваженими держорганами.

“Я можу сказати, що сьогодні ринок алкоголю працює в тіні. І це вже не новина ані для ЗМІ, ані для експертів, ані для представників влади. Тіньовий сегмент алкогольної продукції був завжди. Але якщо раніше частка такого нелегального і небезпечного для здоров’я людини ринку не перевищувала 5-15% в залежності від регіону, то сьогодні легальні гравці просто помінялися містами з тіньовиками.

Мені, як людині бізнесу важко сказати, чому це влаштовує державу. А судячи з бездіяльності — таки влаштовує...”, — сказала вона.

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За словами експерта? підвищені спочатку року акцизи на алкогольну продукції прогнозовано і негативно відобразилися на обcягах реалізації алкогольних напоїв легальними виробниками.

“Я наведу вам декілька цифр зі статистики. Споживання алкоголю в Україні, як і в більшості країні світу, вже роками є досить сталим показником. Так, у 2013—2016 роках в середньому ми споживаємо близько 40 млн декалітрів в рік. І якщо у 2013 році виробництво легальних алкогольних напоїв на внутрішньому ринку становило близько 24 млн декалітрів на рік, то у 2016 цей показник скотився до рівня 16,5 млн декалітрів. Натомість в цей проміжок часу відбулося неодноразове підвищення акцизів. В загальному з 2013 року акцизний податок зріс на 114% або більше, ніж у 2 рази. За підсумками такої податкової політики — рахуйте, українці на сьогодні споживають близько 24 млн декалітрів нелегального алкоголю в рік. І у кращому випадку за цей об’єм просто не сплачені податки, у гіршому — це те, що забирає життя і здоров’я наших співгромадян”, — розповіла О.Івушкіна.

Вона додала, що державний бюджет несе наразі колосальні збитки.

“За різними підрахунками, це близько 10 млрд грн. Ці ті гроші, що йдуть повз державний бюджет. У той час, коли, за умов розвитку цивілізованого ринку алкоголю, вони мали б іти на соціальні гарантії українців”, — додала експерт.

Насамкінець О.Івушкіна наголосила, що на фоні розквіту фальсифікату алкоголю жодна просвітницька кампанія за здоровий спосіб життя не матиме ефекту.

“Розумієте, сьогодні під гаслами боротьби з алкогольною залежністю лобіюються абсолютно необґрунтовані податкові навантаження на бізнес. За таких обставин дуже важко переконувати споживача не ризикувати власним здоров’ям і не купувати смертельну отруту замість якісної продукції. Водночас на фоні падіння купівельної спроможності і зростаючої пропозиції фальсифікату жодна просвітницька робота не матиме позитивного ефекту”, — додала вона.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Україні втричі частіше почали труїтися сурогатним алкоголем.

Також нагадаємо, нелегальний ринок алкоголю відбирає у держави близько 9 млрд грн.

Довідка УНН: Eastern Beverage Trading належать торгові марки Medoff, Arctica, Природна колекція, Наша Марка, Рідна Роса, М’рная, LONGmixER.

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