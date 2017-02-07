В Україні втричі частіше почали труїтися сурогатним алкоголем — експерт

Так, за словами О.Снісаря, через мораторій на перевірки продукції та відсутність належного контролю з боку держави, кількість отруєнь сурогатом в Україні за останні роки зросла як мінімум втричі.

"На мою думку, в цілому по Україні кількість отруєнь сурогатом зросла як мінімум в 3 рази. Це як мінімум. Так, у нас є офіційна статистика, але реальний стан справ зовсім інший. Причини зростання сумної статистики наступні: мораторій на проведення перевірок, адже сьогодні без відповідної заяви продукцію відібрати для проби не можна. У свою чергу заява може бути написана лише за фактом отруєння або фіксації закупівлі. Тобто, та ж патрульна поліція без факту закупівлі відреагувати не може. Саме безкарність породжує такий стан справ“, — повідомив він.

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Також О.Снісар на прикладі Дніпропетровщини розповів, що за 15 місяців спільними зусиллями громадськості та правоохоронців було вилучено понад 40 тис. тонн контрафактної алкогольної продукції.

“Щодо статистики: офіційна статистика від реальної ситуації дуже сильно відрізняється. На наш запит на МОЗ та на Держпродспоживслужбу з проханням надати інформацію по кількості отруєнь сурогатом, ми отримали відповідь: у 2016 році у Дніпропетровській області померло від сурогатного алкоголю всього 4 людини, і в цілому отруєння отримали до 10 осіб. Ця статистика, м’яко кажучи, смішна. На сьогоднішній день низкою громадських організацій по Дніпру і Дніпропетровській області проводяться рейди із метою боротьби із незаконною торгівлею алкогольними напоями. Тобто, кожен день у нас працює близько 10 груп. Так ось, за 15 місяців громадськими організаціями спільно з патрульною поліцією було зафіксовано і вилучено понад 40 тис. тонн алкогольної продукції. Це дуже великі обсяги.

Вилучається не тільки контрафактна продукція, але і взагалі незрозумілі рідини: блакитного кольору, мутного кольору. Тобто зрозуміло, що реально отруєнь набагато більше. Взагалі не зрозуміло, що нам сьогодні продають. Ми ще і пиво вилучаємо, яке прострочено вже як 2 місяців — а воно продається, і отруїтися такою продукцією цілком можливо. Ця проблема дуже розповсюджена. Ось тільки по Дніпру ми складали карту незаконних точок торгівлі спиртними напоями, так їх більше 200! І це тільки по Дніпру і зрозуміло, що ми ще не все бачили і не все знаємо”, — розповів він.

Нагадаємо, за словами Д.Фетисова, заборона реалізації алкоголю вночі стимулює торгівлю сурогатами.