В Украине втрое чаще стали травиться суррогатным алкоголем - эксперт

Так, по словам А.Снисара, из-за моратория на проверки продукции и отсутствие должного контроля со стороны государства, количество отравлений суррогатом в Украине за последние годы выросло как минимум в три раза.

"По моему мнению, в целом по Украине количество отравлений суррогатом выросло как минимум в 3 раза. Это как минимум. Да, у нас есть официальная статистика, но реальное положение дел совсем другое. Причины роста печальной статистики следующие: мораторий на проведение проверок, ведь сегодня без соответствующего заявления продукцию отобрать для пробы нельзя. В свою очередь заявление может быть написано только по факту отравления или фиксации закупки. То есть, та же патрульная полиция без факта закупки отреагировать не может. Именно безнаказанность порождает такое положение дел", - сообщил он.

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Также А.Снисар на примере Днепропетровской области рассказал, что за 15 месяцев совместными усилиями общественности и правоохранительных органов было изъято более 40 тыс. тонн контрафактной алкогольной продукции.

"О статистике: официальная статистика от реальной ситуации очень сильно отличается. На наш запрос на Минздрав и на Госпродпотребслужбу с просьбой предоставить информацию по количеству отравлений суррогатом, мы получили ответ: в 2016 году в Днепропетровской области умерло от суррогатного алкоголя всего 4 человека, и в целом отравления получили до 10 человек. Эта статистика, мягко говоря, смешная. На сегодняшний день рядом общественных организаций по Днепру и Днепропетровской области проводятся рейды с целью борьбы с незаконной торговлей алкогольными напитками. То есть, каждый день у нас работает около 10 групп. Так вот, за 15 месяцев общественными организациями совместно с патрульной полицией было зафиксировано и изъято более 40 тыс. тонн алкогольной продукции. Это очень большие объемы.

Изымается не только контрафактная продукция, но и вообще непонятные жидкости: голубого цвета, мутного цвета. То есть понятно, что реально отравлений гораздо больше. Вообще не понятно, что нам сегодня продают. Мы еще и пиво изымаем, которое просрочено уже 2 месяца - а оно продается, и отравиться такой продукцией вполне возможно. Эта проблема очень распространена. Вот только по Днепру мы составляли карту незаконных точек торговли спиртными напитками, так их более 200! И это только по Днепру и понятно, что мы еще не все видели и не все знаем", - рассказал он.

Напомним, по словам Д.Фетисова, запрет реализации алкоголя ночью стимулирует торговлю суррогатами.