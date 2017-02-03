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Удвічі менша ціна сурогатної горілки породжує тіньовий ринок – І.Товкач

Київ • УНН

 • 9861 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. В Україні наразі стрімко розвивається тіньовий ринок виробництва алкоголю. Його частка становить вже більше 60%. Причина такому явищу значна різниця в ціні між легальної горілкою, яка щонайменше коштує 70 грн за пляшку і нелегально, вартість якої становить 25-30 грн. Про це у коментарі УНН розповів аналітик ринку алкогольних напоїв Ігор Товкач.

Удвічі менша ціна сурогатної горілки породжує тіньовий ринок – І.Товкач

“В Україні на сьогодні надзвичайно сильно розвивається тіньовий ринок алкоголю. Якщо ви просто зайдете в Інтернет і в пошуку заб’єте: "продати алкоголь дешево“, вам буде запропонована купа пропозицій. До того ж придбати такий товар можна за допомогою сучасних поштових переказів. При цьому, ціна може бути різною, ніякого граничного мінімуму не встановлено. Чого не скажеш про алкоголь, що продається у супермаркетах. Там пляшка горілки не може коштувати дешевше, аніж 70 грн, бо це є мінімальна роздрібна ціна, встановлена Кабміном”, — розповів він.

І.Товкач зазначив, що на сьогодні, в Україні частка тіньового обороту горілки складає більше 60%.

“Водночас, ні для кого не секрет що у місті працюють так звані „наливайки“ — заклади не високого рівня. Там можна придбати 100 грамів горілки за 5-6 грн. Відтак пляшка там вартує приблизно 25-30 грн. Отут і постає питання: коли з одного боку є пропозиція в 25-30 грн, а з іншого боку — не менше, ніж 70 грн за пляшку — різниця і є найголовнішим стимулом, який розвиває тіньовий ринок і серйозно зменшує продажі легального ринку. У на сьогодні більше 60% алкоголю — це тіньовий ринок”, — сказав він.

Експерт наголосив на тому, що частка тіньового обороту горілки в Україні ростиме до тих пір, доки на державному рівні не буде впроваджено цілісну програму зменшення споживання населенням алкогольної продукції.

Нагадаємо, у ВР вважають, що до збільшення фальсифікованої продукції призводять необґрунтовано завищенні акцизі на горілчані вироби в Україні.

За словами нардепа Н.Южаніної, акцизи на алкоголь мають бути переглянуті. Діючі їх розміри — це помилка влади, і Уряд не отримає від них тих надходжень, які були заплановані.

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