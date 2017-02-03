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Вдвое меньшая цена суррогатной водки порождает теневой рынок - И.Товкач

Киев • УНН

 • 9861 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Украине пока стремительно развивается теневой рынок производства алкоголя. Его доля составляет уже более 60%. Причина такого явления значительная разница в цене между легальной водкой, которая по меньшей мере стоит 70 грн за бутылку и нелегальной, стоимость которой составляет 25-30 грн. Об этом в комментарии УНН рассказал аналитик рынка алкогольных напитков Игорь Товкач.

Вдвое меньшая цена суррогатной водки порождает теневой рынок - И.Товкач

"В Украине сегодня чрезвычайно сильно развивается теневой рынок алкоголя. Если вы просто зайдете в Интернет и в поиске забъете: "продать алкоголь дешево", вам будет предложена куча предложений. К тому же приобрести такой товар можно с помощью современных почтовых переводов. При этом, цена может быть разной, никакого предельного минимума не установлено. Чего не скажешь об алкоголе, что продается в супермаркетах. Там бутылка водки не может стоить дешевле, чем 70 грн, поскольку это минимальная розничная цена, установленная Кабмином ", - рассказал он.

И.Товкач отметил, что на сегодня, в Украине доля теневого оборота водки составляет более 60%.

"Вместе с тем, ни для кого не секрет, что в городе работают так называемые" наливайки "- заведения не высокого уровня. Там можно приобрести 100 граммов водки за 5-6 грн. Поэтому бутылка там стоит примерно 25-30 грн. Тут и возникает вопрос: когда с одной стороны есть предложение в 25-30 грн, а с другой стороны - не менее 70 грн за бутылку - разница и является главным стимулом, который развивает теневой рынок и серьезно уменьшает продажи легального рынка. В сегодня более 60% алкоголя - это теневой рынок ", - сказал он.

Эксперт отметил, что доля теневого оборота водки в Украине будет расти до тех пор, пока на государственном уровне не будет внедрена целостная программа уменьшения потребления населением алкогольной продукции.

Напомним, в ВР считают, что к увеличению фальсифицированной продукции приводят необоснованно завышенные акцизы на водочные изделия в Украине .

По словам нардепа Н.Южаниной, акцизы на алкоголь должны быть пересмотрены. Действующие их размеры - это ошибка власти, и правительство не получит от них тех поступлений, которые были запланированы.

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