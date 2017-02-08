Ежегодно украинцы потребляют около 24 млн декалитров нелегального алкоголя - эксперт

По ее словам, позиция легальных производителей алкогольной продукции в Украине, как и раньше, упорно игнорируется уполномоченными госорганами.

"Я могу сказать, что сегодня рынок алкоголя работает в тени. И это уже не новость ни для СМИ, ни для экспертов, ни для представителей власти. Теневой сегмент алкогольной продукции был всегда. Но если раньше доля такого нелегального и опасного для здоровья человека рынка не превышала 5-15% в зависимости от региона, то сегодня легальные игроки просто поменялись местами с теневиками.

Мне, как человеку бизнеса трудно сказать, почему это устраивает государство. А судя по бездействия - таки устраивает... ", - сказала она.

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По словам эксперта, повышенные в начале года акцизы на алкогольную продукции прогнозируемо и негативно отразились на объёмах реализации алкогольных напитков легальными производителями.

"Я приведу вам несколько цифр по статистике. Потребление алкоголя в Украине, как и в большинстве стран мира, уже годами является довольно устойчивым показателем. Так, в 2013-2016 годах в среднем мы потребляем около 40 млн декалитров в год. И если в 2013 году производство легальных алкогольных напитков на внутреннем рынке составило около 24 млн декалитров в год, то в 2016 г. этот показатель скатился до уровня 16,5 млн декалитров. Зато в этот промежуток времени произошло неоднократное повышение акцизов. В общем с 2013 года акцизный налог вырос на 114% или более, чем в 2 раза. По итогам такой налоговой политики - считайте, украинцы сегодня потребляют около 24 млн декалитров нелегального алкоголя в год. И в лучшем случае за этот объем просто не уплачены налоги, в худшем - это то, что уносит жизни и здоровье наших сограждан", - рассказала О.Ивушкина.

Она добавила, что государственный бюджет несет сейчас колоссальные убытки.

"По разным подсчетам, это около 10 млрд грн. Эти те деньги, которые идут мимо государственного бюджета. В то время, когда, в условиях развития цивилизованного рынка алкоголя, они должны идти на социальные гарантии украинцев", - добавила эксперт.

Наконец О.Ивушкина подчеркнула, что на фоне расцвета фальсификата алкоголя ни одна просветительская кампания за здоровый образ жизни не будет эффекта.

"Понимаете, сегодня под лозунгами борьбы с алкогольной зависимостью лоббируются абсолютно необоснованные налоговые нагрузки на бизнес. При таких обстоятельствах очень трудно убеждать потребителя не рисковать собственным здоровьем и не покупать смертельный яд вместо качественной продукции. В то же время на фоне падения покупательной способности и растущего предложения фальсификата ни просветительская работа не будет положительного эффекта", - добавила она.

Напомним, как сообщал УНН, в Украине втрое чаще стали травиться суррогатным алкоголем.

Также напомним, нелегальный рынок алкоголя отбирает у государства около 9 млрд грн.

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