Ежегодно украинцы потребляют около 24 млн декалитров нелегального алкоголя - эксперт

$41.080.11
45.050.50
ukru
Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
06:46 • 18848 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

7 апреля, 16:13 • 59327 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 123259 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 129024 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 138771 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 154124 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 164269 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 125784 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139646 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 190203 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
6.6м/с
49%
Популярные новости

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 14864 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 16877 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 14991 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 17525 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 11573 просмотра
публикации

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 18848 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 200895 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 255626 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 456811 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 408135 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 31632 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 31059 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 45528 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 67590 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 74707 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Ежегодно украинцы потребляют около 24 млн декалитров нелегального алкоголя - эксперт

Киев • УНН

 • 16571 просмотра

По словам эксперта, повышенные с начала года акцизы на алкогольную продукцию негативно отразились на объемах реализации алкогольных напитков легальными производителями.

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Итоги первого месяца работы алкогольного рынка по новым акцизными правилам прогнозируемо подтверждают тенденцию дальнейшей тенизации рынка и падение уровня производства легального алкоголя. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказала генеральный директор компании Eastern Beverage Trading Ольга Ивушкина.

Ежегодно украинцы потребляют около 24 млн декалитров нелегального алкоголя - эксперт

По ее словам, позиция легальных производителей алкогольной продукции в Украине, как и раньше, упорно игнорируется уполномоченными госорганами.

"Я могу сказать, что сегодня рынок алкоголя работает в тени. И это уже не новость ни для СМИ, ни для экспертов, ни для представителей власти. Теневой сегмент алкогольной продукции был всегда. Но если раньше доля такого нелегального и опасного для здоровья человека рынка не превышала 5-15% в зависимости от региона, то сегодня легальные игроки просто поменялись местами с теневиками.

Мне, как человеку бизнеса трудно сказать, почему это устраивает государство. А судя по бездействия - таки устраивает... ", - сказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В два раза меньше цена суррогатной водки порождает теневой рынок 

По словам эксперта, повышенные в начале года акцизы на алкогольную продукции прогнозируемо и негативно отразились на объёмах реализации алкогольных напитков легальными производителями.

"Я приведу вам несколько цифр по статистике. Потребление алкоголя в Украине, как и в большинстве стран мира, уже годами является довольно устойчивым показателем. Так, в 2013-2016 годах в среднем мы потребляем около 40 млн декалитров в год. И если в 2013 году производство легальных алкогольных напитков на внутреннем рынке составило около 24 млн декалитров в год, то в 2016 г. этот показатель скатился до уровня 16,5 млн декалитров. Зато в этот промежуток времени произошло неоднократное повышение акцизов. В общем с 2013 года акцизный налог вырос на 114% или более, чем в 2 раза. По итогам такой налоговой политики - считайте, украинцы сегодня потребляют около 24 млн декалитров нелегального алкоголя в год. И в лучшем случае за этот объем просто не уплачены налоги, в худшем - это то, что уносит жизни и здоровье наших сограждан", - рассказала О.Ивушкина.

Она добавила, что государственный бюджет несет сейчас колоссальные убытки.

"По разным подсчетам, это около 10 млрд грн. Эти те деньги, которые идут мимо государственного бюджета. В то время, когда, в условиях развития цивилизованного рынка алкоголя, они должны идти на социальные гарантии украинцев", - добавила эксперт.

Наконец О.Ивушкина подчеркнула, что на фоне расцвета фальсификата алкоголя ни одна просветительская кампания за здоровый образ жизни не будет эффекта.

"Понимаете, сегодня под лозунгами борьбы с алкогольной зависимостью лоббируются абсолютно необоснованные налоговые нагрузки на бизнес. При таких обстоятельствах очень трудно убеждать потребителя не рисковать собственным здоровьем и не покупать смертельный яд вместо качественной продукции. В то же время на фоне падения покупательной способности и растущего предложения фальсификата ни просветительская работа не будет положительного эффекта", - добавила она.

Напомним, как сообщал УНН, в Украине втрое чаще стали травиться суррогатным алкоголем.

Также напомним, нелегальный рынок алкоголя отбирает у государства около 9 млрд грн.

Справка УНН: Eastern Beverage Trading принадлежат торговые марки Medoff, Arctica, Природная коллекция, Наша Марка, Родная Роса, Мърная, LONGmixER.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$63.84
Bitcoin
$79,490.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.01
Золото
$3,018.15
Ethereum
$1,570.26