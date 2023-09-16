Щомісяця українці купують у розстрочку через ПриватБанк товарів на 1,6 млрд грн, чверть - на смартфони
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Щомісяця українці купують у розстрочку через ПриватБанк товарів на 1,6 мільярда гривень, майже чверть розстрочок – на придбання смартфонів. Про це повідомили у пресслужбі Приватбанку, передає УНН.
Деталі
За словам Сергія Макаренко, керівника напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку, середня вартість товарів, які купуються за програми розстрочки, становить трохи більше 13 тис грн.
Статистика
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- Майже 23% користувачів послуги онлайн-кредитування ПриватБанку оформляють розстрочку на купівлю смартфонів,
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- близько 9% – на придбання ноутбуків та іншої електроніки та комп’ютерної техніки,
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- 6% - на купівлю великої побутової техніки.
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