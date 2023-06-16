ПриватБанк відновлює прийом валюти в терміналах
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. У ПриватБанку заявили про відновлення прийому валюти в терміналах, передає УНН із посиланням на пресслужбу банку.
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«Банк поновлює послугу прийому готівкової іноземної валюти з ії зарахуванням на картку через мережу терміналів самообслуговування з 22 червня 2023 року та співпрацює з регулятором в рамках встановлених норм і правил», - повідомили в пресслужбі банку.
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