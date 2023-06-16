ПриватБанк возобновляет прием валюты в терминалах

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«Банк возобновляет услугу приема наличной иностранной валюты с ее зачислением на карту через сеть терминалов самообслуживания с 22 июня 2023 года и сотрудничает с регулятором в рамках установленных норм и правил», - сообщили в пресс-службе банка.

Напомним

Как сообщил член совета НБУ Василий Фурман, общая сумма средств в банковской системе Украины за дни полномасштабной войны увеличилась более чем на 504 миллиарда грн.