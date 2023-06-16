На понад 500 млрд грн: у НБУ заявили про збільшення суми коштів у банківській системі за час повномасштабної війни
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Загальна сума коштів у банківській системі України за дні повномасштабної війни збільшилась на понад 504 мільярди грн. Про це повідомив член ради НБУ Василь Фурман під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Цитата
«Банківська система разом з Національним банком України надійно тримає фінансову оборону нашої держави. Якщо ми говоримо про ті цілі, які ставив Нацбанк перед банківською системою з перших годин війни, то вони сьогодні виконуються. Тобто, наприклад збереження коштів фізичних та юридичних осіб», - сказав Фурман.
Він зазначив, що ціль виконується.
«Хотів би додати, що загальна сума коштів в банківській системі за дні війни збільшилась на понад 504 мільярди грн. Якщо ми говоримо про гривневі вклади фізичних осіб, то вони збільшилися в банківській системі на 44%. Перед банківською системою також була поставлена ціль забезпечити безперебійну роботу 24/7. Задача виконується», - розповів Фурман.
Доповнення
Національний банк України у четвер повідомив, що зберіг облікову ставку на рівні 25% - підвищивши її до такого рівня у минулому червні.