На более 500 млрд грн: в НБУ заявили об увеличении суммы средств в банковской системе за время полномасштабной войны
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Общая сумма средств в банковской системе Украины за дни полномасштабной войны увеличилась более чем на 504 миллиарда грн. Об этом сообщил член совета НБУ Василий Фурман во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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«Банковская система вместе с Национальным банком Украины надежно держит финансовую оборону нашего государства. Если мы говорим о тех целях, которые ставил Нацбанк перед банковской системой с первых часов войны, то они сегодня выполняются. То есть, например сохранение средств физических и юридических лиц», - сказал Фурман.
Он отметил, что цель выполняется.
«Хотел бы добавить, что общая сумма средств в банковской системе за дни войны увеличилась более чем на 504 миллиарда грн. Если мы говорим о гривневых вкладах физических лиц, то они увеличились в банковской системе на 44%. Перед банковской системой также была поставлена цель обеспечить бесперебойную работу 24/7. Задача выполняется», - рассказал Фурман.
Дополнение
Национальный банк Украины в четверг сообщил, что сохранил учетную ставку на уровне 25% - повысив ее до такого уровня в прошлом июне.