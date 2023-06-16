На более 500 млрд грн: в НБУ заявили об увеличении суммы средств в банковской системе за время полномасштабной войны

Цитата

«Банковская система вместе с Национальным банком Украины надежно держит финансовую оборону нашего государства. Если мы говорим о тех целях, которые ставил Нацбанк перед банковской системой с первых часов войны, то они сегодня выполняются. То есть, например сохранение средств физических и юридических лиц», - сказал Фурман.

Он отметил, что цель выполняется.

«Хотел бы добавить, что общая сумма средств в банковской системе за дни войны увеличилась более чем на 504 миллиарда грн. Если мы говорим о гривневых вкладах физических лиц, то они увеличились в банковской системе на 44%. Перед банковской системой также была поставлена цель обеспечить бесперебойную работу 24/7. Задача выполняется», - рассказал Фурман.

Дополнение

Национальный банк Украины в четверг сообщил, что сохранил учетную ставку на уровне 25% - повысив ее до такого уровня в прошлом июне.