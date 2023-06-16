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На более 500 млрд грн: в НБУ заявили об увеличении суммы средств в банковской системе за время полномасштабной войны

Киев • УНН

 • 985098 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Общая сумма средств в банковской системе Украины за дни полномасштабной войны увеличилась более чем на 504 миллиарда грн. Об этом сообщил член совета НБУ Василий Фурман во время брифинга, передает корреспондент УНН.

На более 500 млрд грн: в НБУ заявили об увеличении суммы средств в банковской системе за время полномасштабной войны

Цитата

«Банковская система вместе с Национальным банком Украины надежно держит финансовую оборону нашего государства. Если мы говорим о тех целях, которые ставил Нацбанк перед банковской системой с первых часов войны, то они сегодня выполняются. То есть, например сохранение средств физических и юридических лиц», - сказал Фурман.

Он отметил, что цель выполняется.

«Хотел бы добавить, что общая сумма средств в банковской системе за дни войны увеличилась более чем на 504 миллиарда грн. Если мы говорим о гривневых вкладах физических лиц, то они увеличились в банковской системе на 44%. Перед банковской системой также была поставлена цель обеспечить бесперебойную работу 24/7. Задача выполняется», - рассказал Фурман.

Дополнение

Национальный банк Украины в четверг сообщил, что сохранил учетную ставку на уровне 25% - повысив ее до такого уровня в прошлом июне.

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