НБУ вже рік тримає облікову ставку на 25%: зберіг на тому ж рівні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Національний банк України у четвер повідомив, що зберіг облікову ставку на рівні 25% - підвищивши її до такого рівня у минулому червні, передає УНН.
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"Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних", - повідомили у регуляторі.
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Як очікується, це сприятиме підтримці привабливості гривневих інструментів, збереженню стійкості валютного ринку та зниженню інфляції, що в комплексі формуватиме передумови для подальшого поступового пом’якшення валютних обмежень.
Нацбанк, як вказано, і надалі забезпечуватиме "необхідні монетарні умови для збереження курсової стійкості та сталого зниження інфляції".
"НБУ готовий розпочати цикл зниження облікової ставки раніше, ніж передбачав квітневий макропрогноз, якщо зростання реальної дохідності гривневих інструментів і зниження ризиків для курсової стійкості й надалі відбуватимуться швидше, ніж очікувалося. Цьому можуть посприяти стрімкіше за прогноз сповільнення споживчої і базової інфляції та зростання міжнародних резервів, а також краща результативність заходів із забезпечення привабливості гривневих інструментів. Перепоною для швидшого переходу до циклу зниження облікової ставки можуть бути нові виклики для курсової стійкості та сталого зниження інфляції внаслідок російського вторгнення", - зауважили у НБУ.
Довідково
Облікова ставка визначає відсоток, під який банки можуть отримати кошти (рефінансування) від центробанку, і впливає на відсоток, під який банки дають кредити.