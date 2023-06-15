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НБУ уже год держит учетную ставку на 25%: сохранил на том же уровне

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июня. УНН. Национальный банк Украины в четверг сообщил, что сохранил учетную ставку на уровне 25% - повысив ее до такого уровня в прошлом июне, передает УНН.

НБУ уже год держит учетную ставку на 25%: сохранил на том же уровне

Цитата

"Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых", - сообщили в регуляторе.

Детали

Как ожидается, это будет способствовать поддержанию привлекательности гривневых инструментов, сохранению устойчивости валютного рынка и снижению инфляции, что в комплексе будет формировать предпосылки для дальнейшего постепенного смягчения валютных ограничений.

Нацбанк, как указано, и дальше будет обеспечивать "необходимые монетарные условия для сохранения курсовой устойчивости и устойчивого снижения инфляции".

"НБУ готов начать цикл снижения учетной ставки раньше, чем предусматривал апрельский макропрогноз, если рост реальной доходности гривневых инструментов и снижение рисков для курсовой устойчивости и дальше будут происходить быстрее, чем ожидалось. Этому могут помочь более быстрое, чем в прогнозе, замедление потребительской и базовой инфляции и рост международных резервов, а также лучшая результативность мер по обеспечению привлекательности гривневых инструментов. Препятствием для более быстрого перехода к циклу снижения учетной ставки могут быть новые вызовы для курсовой устойчивости и устойчивого снижения инфляции в результате российского вторжения", - отметили в НБУ.

Справочно

Учетная ставка определяет процент, под который банки могут получить денежные средства (рефинансирование) от центробанка, и влияет на процент, под который банки дают кредиты.

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