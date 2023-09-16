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Ежемесячно украинцы покупают в рассрочку через ПриватБанк товаров на 1,6 млрд грн, четверть - на смартфоны

Ежемесячно украинцы покупают в рассрочку через ПриватБанк товаров на 1,6 млрд грн, четверть - на смартфоны

Киев • УНН

 • 258961 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Ежемесячно украинцы покупают в рассрочку через ПриватБанк товаров на 1,6 миллиарда гривен, почти четверть рассрочек – на приобретение смартфонов. Об этом сообщили в пресс-службе Приватбанка, передает УНН.

Детали

По словам Сергея Макаренко, руководителя направления торгового эквайринга ПриватБанка, средняя стоимость товаров, которые покупаются по программе рассрочки, составляет чуть более 13 тыс грн.

Статистика

  • Почти 23% пользователей услуги онлайн-кредитования ПриватБанка оформляют рассрочку на покупку смартфонов,
  • около 9% – на приобретение ноутбуков и другой электроники и компьютерной техники,
  • 6% - на покупку крупной бытовой техники.

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