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СБУ затримала диверсантів фсб, які підірвали залізничну колію перед потягом

СБУ затримала диверсантів фсб, які підірвали залізничну колію перед потягом

Київ • УНН

 • 30894 перегляди

Двоє місцевих жителів за завданням фсб підірвали залізничну колію під час руху вантажного потяга. Правоохоронці затримали зловмисників протягом кількох годин, їм загрожує довічне ув'язнення.

Правоохоронці займали на Хмельниччині диверсійну групу фсб. Двоє зловмисників підірвали колію на місцевому залізничному перегоні, по якому рухався вантажний потяг. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ.

Деталі

Диверсанти виготовили саморобний вибуховий пристрій дистанційного керування, який начинили тротилом та пластидом. Готову вибухівку заклали під залізничні рейки та активували її з наближенням локомотива. Для "звітності" перед окупантами їхні поплічники зафіксували підрив колії на камеру телефону.

За даними СБУ, унаслідок події ніхто не постраждав. Машиністу вдалося вчасно зупинити потяг, а після ремонту залізничного полотна ешелон із вантажем продовжив рух до пункту призначення.

Правоохоронці затримали обох зловмисників за лічені години "по гарячих слідах". Утікаючи з місця події, фігуранти змінили авто і пересіли в інше, щоб приховати сліди злочину. Однак, їм це не допомогло. Під час обшуку у затриманих вилучили елементи вибухівки та мобільні телефони із доказами диверсії.

СБУ викрила агентурну мережу фсб, яка шпигувала за волонтерами в трьох містах07.01.25, 11:21 • 27962 перегляди

Диверсантами виявились двоє жителів Хмельниччини віком 28 та 29 років. Один з них – наркозалежний, інший – дезертир, який самовільно залишив свою військову частину і переховувався.

У поле зору фсб обидва молодики потрапили, коли шукали "легкий" заробіток на тематичних Телеграм-каналах. Утім, замість обіцяних грошей з рф фігуранти отримали від слідчих Служби безпеки підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаКримінал та НП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України
khmelnytskyi-ukrainaХмельницький

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