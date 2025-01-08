СБУ задержала диверсантов фсб, которые взорвали железнодорожные пути перед поездом

Правоохранители занимали в Хмельницкой области диверсионную группу фсб. Двое злоумышленников взорвали пути на местном железнодорожном перегоне, по которому двигался грузовой поезд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Детали

Диверсанты изготовили самодельное взрывное устройство дистанционного управления, которое начинили тротилом и пластидом. Готовую взрывчатку заложили под железнодорожные рельсы и активировали ее с приближением локомотива. Для "отчетности" перед оккупантами их приспешники зафиксировали подрыв пути на камеру телефона.

По данным СБУ, в результате происшествия никто не пострадал. Машинисту удалось вовремя остановить поезд, а после ремонта железнодорожного полотна эшелон с грузом продолжил движение к пункту назначения.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников за считанные часы "по горячим следам". Убегая с места происшествия, фигуранты сменили авто и пересели в другое, чтобы скрыть следы преступления. Однако, им это не помогло. Во время обыска у задержанных изъяли элементы взрывчатки и мобильные телефоны с доказательствами диверсии.

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Диверсантами оказались двое жителей Хмельницкой области в возрасте 28 и 29 лет. Один из них - наркозависимый, другой - дезертир, который самовольно оставил свою воинскую часть и скрывался.

В поле зрения фсб оба молодых человека попали, когда искали "легкий" заработок на тематических Телеграмм-каналах. Впрочем, вместо обещанных денег из РФ фигуранты получили от следователей Службы безопасности подозрение по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.