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СБУ спільно з західними спецслужбами викрила міжнародну мережу хакерів, які атакували компанії США та ЄС

СБУ спільно з західними спецслужбами викрила міжнародну мережу хакерів, які атакували компанії США та ЄС

Київ • УНН

 • 77152 перегляди

У результаті спільних дій СБУ, ФБР, а також правоохоронців Британії та ЄС викрито понад 30 учасників транснаціональних хакерських угруповань, які займалися розробкою та розповсюдженням зловмисного програмного забезпечення

Служба безпеки та ФБР спільно з правоохоронними органами Великої Британії та ЄС провели масштабну спецоперацію у 8 країнах Європи та викрили міжнародну мережу хакерів. Зокрема декількох фігурантів справи затримали в Україні. Про це пише УНН з посиланням на СБУ. 

Деталі 

За матеріалами міжнародного розслідування, зловмисники "зламували" мережі відомих компаній, а потім продавали доступ до цих мереж іншим хакерам. Серед них і російські угруповання "BlackBasta", "Revil" та "Conti".

За матеріалами справи, для отримання таємних відомостей зловмисники проникали в електронні мережі корпорацій за допомогою спеціально створених шпигунських програм та фішингових інтернет-розсилок.

Під час обшуків в Україні, за місцем проживання одного з організаторів угруповання, виявлено мобільні телефони та комп’ютерну техніку, а також серверне обладнання з доказами злочинних дій.

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Співробітники СБУ провели обшуки також у помешканнях інших фігурантів на Київщині та Запоріжжі. Паралельно у 8 країнах Євросоюзу та Північної Америки правоохоронці вилучили більше 90 серверів та заблокували понад 1000 доменів, які використовували хакери.

Наразі тривають комплексні заходи Служби безпеки України та її західних партнерів для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до кіберзлочинів

- заявили в СБУ. 

Доповнення

У результаті спільних дій викрито понад 30 учасників транснаціональних хакерських угруповань, які займалися розробкою та розповсюдженням зловмисного програмного забезпечення, зокрема, "Pikabot", "System BC", "Bumblebee", "Smokeloader" та "IcedID".

Наявність доступу до мереж дозволяла хакерам викрадати у відомих компаній таємну інформацію, а потім вимагати гроші за її нерозголошення.

Задокументовано десятки фактів вимагання грошей з представників західних корпорацій на загальну суму в декілька десятків мільйонів доларів США.

Слідчі з'ясували, що для отримання таємних відомостей зловмисники проникали в електронні мережі корпорацій за допомогою спеціально створених шпигунських програм та фішингових інтернет-розсилок.

Нагадаємо

Російські хакери розіслали фішингові електронні листи німецькою мовою, але наробили в тексті помилок. У зв'язку з цим контррозвідка попередила про загрозу російських кібератак та фішингових листів напередодні виборів до Європарламенту 9 червня.

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Володимир Омельченко

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