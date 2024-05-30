СБУ совместно с западными спецслужбами разоблачила международную сеть хакеров, которые атаковали компании США и ЕС

Служба безопасности и ФБР совместно с правоохранительными органами Великобритании и ЕС провели масштабную спецоперацию в 8 странах Европы и разоблачили международную хакерскую сеть. В частности, нескольких фигурантов дела задержали в Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой на СБУ.

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По материалам международного расследования, злоумышленники "взламывали" сети известных компаний, а затем продавали доступ к этим сетям другим хакерам. Среди них и российские группировки "BlackBasta", "Revil" и "Conti".

По материалам дела, для получения тайных сведений злоумышленники проникали в электронные сети корпораций с помощью специально созданных шпионских программ и фишинговых интернет-рассылок.

Во время обысков в Украине, по месту жительства одного из организаторов группировки, обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника, а также серверное оборудование с доказательствами преступных действий.

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Сотрудники СБУ провели обыски также в домах других фигурантов на Киевщине и Запорожье. параллельно в 8 странах Евросоюза и Северной Америки правоохранители изъяли более 90 серверов и заблокировали более 1000 доменов, которые использовали хакеры.

Сейчас продолжаются комплексные меры Службы безопасности Украины и ее западных партнеров для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к киберпреступлениям - заявили в СБУ.

Дополнение

У результаті спільних дій викрито понад 30 транснаціональних учасників хакерських угруповань, які займалися розробкою та розповсюдженням зловмисного програмного забезпечення, зокрема, "Pikabot", "система БК", "Шмель", "Smokeloader" та "IcedID".

Наличие доступа к сетям позволяло хакерам похищать у известных компаний тайную информацию, а затем требовать деньги за ее неразглашение.

Задокументированы десятки фактов вымогательства денег с представителей западных корпораций на общую сумму в несколько десятков миллионов долларов США.

Следователи выяснили, что для получения тайных сведений злоумышленники проникали в электронные сети корпораций с помощью специально созданных шпионских программ и фишинговых интернет-рассылок.

Напомним

Российские хакеры разослали фишинговые электронные письма на немецком языке, но наделали в тексте ошибок. В связи с этим контрразведка предупредила об угрозе российских кибератак и фишинговых писем накануне выборов в Европарламент 9 июня.

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