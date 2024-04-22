Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
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На границе с Польшей проблемы с оформлением грузовиков
В Турции задержали 36 подозреваемых в связях с ИГ
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Хакеры годами воровали технические данные у Volkswagen
Хакеры похитили около 19 000 технических файлов Volkswagen за 5 лет с 2010 по 2015 год, включая данные о двигателях внутреннего сгорания, коробках передач, электромобилях и аккумуляторах.
На границе с Польшей проблемы с оформлением грузовиков
Из-за сбоя в работе польской таможенной службы на украинско-польской границе замедлилось движение грузовиков, следующих из Украины в Польшу, что повлекло проблемы с регистрацией и таможенным оформлением грузовых транспортных средств.
В Турции задержали 36 подозреваемых в связях с ИГ
Турция задержала 36 подозреваемых в нескольких городах по подозрению в связях с ИГИЛ, в частности в финансировании, поставке медикаментов, владении нелегальным оружием и документами.
США хотят наложить санкции на одно из подразделений ЦАХАЛа - СМИ
Ожидается, что США введут санкции против ультраортодоксального подразделения израильской армии под названием "Нецах Иегуда", что станет первым случаем применения санкций против израильской воинской части.
Tesla раскрыла подробности о новой спортивной версии Model 3
Новая версия Tesla Model 3 Performance имеет адаптивную подвеску, улучшенный режим вождения, спортивные сиденья с вентиляцией, настроенное шасси и подвеску, усовершенствованную тормозную систему, карбоновый декор, мощность более 500 л. с. и претендует на звание самой мощной Model 3 в истории.
Первая карта мышц человека показывает, что наше тело не хочет стареть
Ученые создали первый в истории атлас старения человеческих мышц, определив новые клеточные популяции, которые объясняют, почему некоторые мышечные волокна стареют быстрее, чем другие, и раскрыв клеточные механизмы, которые помогают противостоять потере мышечной массы.
Bloomberg: у Трампа закончились деньги на адвокатов
В марте Трамп потратил $4,9 млн на юридические услуги, и у него может не хватить денег на оплату адвокатов, поскольку на счетах его избирательной кампании осталось лишь $6,8 млн.
У берегов Мексики произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в 168 км к юго-западу от Мансанильо, Мексика, на глубине 10 км, сообщений о жертвах, разрушениях или угрозе цунами не поступало.
Спикер Джонсон согласился на помощь Украине после данных разведки - The New York Times
Спикер Джонсон согласился поддержать помощь Украине после ознакомления с отчетами разведки и свидетельствами о российских зверствах, будучи убежденным, что Путин может продолжить вторжение в Европу, если его не остановить.
Стартовали литовско-польские военные учения по обороне Сувальского перешейка
Совместные литовско-польские военные учения Brave Griffin 24/II начались 21 апреля с целью отработки сценария обороны Сувалкского перешейка, в которых принимают участие 1500 литовских военнослужащих, американские и португальские военные.