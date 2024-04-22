Хакеры годами воровали технические данные у Volkswagen

Немецкий автоконцерн Volkswagen (VW) признал, что десять лет назад хакеры украли у него большой объем технической информации. В компании отказались раскрывать детали ситуации. Ранее немецкие издания Der Spiegel и ZDF сообщили со ссылкой на источники компании, что в период с 2010 по 2015 год хакеры украли у VW до 19 тыс. файлов с различной технической информацией, передает УНН.

Детали

По их данным, хакеров прежде всего интересовали документы по таким направлениям, как двигатели внутреннего сгорания, коробка передач, трансмиссия, а также данные о разработках в сфере электромобилей, батарей для них и тому подобное.

Издание со ссылкой на экспертов в сфере кибербезопасности высказали предположение, что хакеры могли быть связаны с Китаем.

Среди доказательств они называли китайские IP-адреса, характерное шпионское ПО, а также время, когда хакеры обычно совершали атаки. Посольство Китая в Германии уже назвало эти обвинения возмутительными и заявило, что осуждает любые формы кибершпионажа.

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