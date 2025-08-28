$41.320.08
Ексклюзив
11:21 • 10104 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
10:55 • 11156 перегляди
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн
Ексклюзив
07:27 • 39457 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
06:36 • 69692 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 68896 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 99670 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 73526 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 79542 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 207460 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 91183 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

САП вимагає конфіскації майна київського поліцейського на 7 мільйонів гривень

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 282 перегляди

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до ВАКС щодо майна начальника відділу Нацполіції у Києві. Йдеться про необґрунтовані активи на понад 7 млн грн, включаючи три елітні авто та грошові заощадження.

САП вимагає конфіскації майна київського поліцейського на 7 мільйонів гривень

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до Вищого антикорупційного суду. Йдеться про майно начальника одного з відділів управління стратегічних розслідувань Нацполіції у Києві. Слідчі вважають, що він та його родина придбали дорогі речі, не маючи для цього законних доходів. Про це передає НАЗК, пише УНН.

Деталі

САП на підставі матеріалів, отриманих від НАЗК та ДБР, звернулася до ВАКС із позовом про визнання необґрунтованими активів на понад 7 млн грн, які належать начальнику п'ятого відділу (боротьби з організованими групами з ознаками корупції) управління стратегічних розслідувань в місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України

– йдеться у матеріалі НАЗК.

Перевірка показала, що у 2021–2023 роках поліцейський та близькі до нього люди купили три елітні авто: Volkswagen Touareg за майже 3 млн грн, Volkswagen Passat за 1,35 млн грн та BMW 330I за 1,75 млн грн. Також він зібрав грошові заощадження на понад пів мільйона гривень, хоча легальних підстав для цього не мав.

Крім того, у 2023 році на рахунки самого правоохоронця та його дружини надійшло понад 700 тисяч гривень, походження яких теж невідоме. Сам посадовець пояснює, що гроші отримав у вигляді позик та подарунків від близьких.

У НАЗК проаналізували доходи й витрати сім’ї та дійшли висновку: таке майно не могло бути придбане чесно. Тепер рішення ухвалюватиме антикорупційний суд – активи можуть конфіскувати на користь держави.

Степан Гафтко

