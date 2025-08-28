САП вимагає конфіскації майна київського поліцейського на 7 мільйонів гривень

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до Вищого антикорупційного суду. Йдеться про майно начальника одного з відділів управління стратегічних розслідувань Нацполіції у Києві. Слідчі вважають, що він та його родина придбали дорогі речі, не маючи для цього законних доходів. Про це передає НАЗК, пише УНН.

Деталі

САП на підставі матеріалів, отриманих від НАЗК та ДБР, звернулася до ВАКС із позовом про визнання необґрунтованими активів на понад 7 млн грн, які належать начальнику п'ятого відділу (боротьби з організованими групами з ознаками корупції) управління стратегічних розслідувань в місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України – йдеться у матеріалі НАЗК.

Перевірка показала, що у 2021–2023 роках поліцейський та близькі до нього люди купили три елітні авто: Volkswagen Touareg за майже 3 млн грн, Volkswagen Passat за 1,35 млн грн та BMW 330I за 1,75 млн грн. Також він зібрав грошові заощадження на понад пів мільйона гривень, хоча легальних підстав для цього не мав.

Крім того, у 2023 році на рахунки самого правоохоронця та його дружини надійшло понад 700 тисяч гривень, походження яких теж невідоме. Сам посадовець пояснює, що гроші отримав у вигляді позик та подарунків від близьких.

У НАЗК проаналізували доходи й витрати сім’ї та дійшли висновку: таке майно не могло бути придбане чесно. Тепер рішення ухвалюватиме антикорупційний суд – активи можуть конфіскувати на користь держави.

НАЗК виявило мільярдні неточності у деклараціях чиновників за перше півріччя 2025 року