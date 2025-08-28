$41.320.08
Эксклюзив
11:21 • 8480 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
10:55 • 7422 просмотра
Ракеты рф пролетели в 50 метрах от делегации ЕС в Украине - фон дер Ляйен
Эксклюзив
07:27 • 37319 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
06:36 • 67613 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух «Кинжалов»
28 августа, 04:08 • 67168 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 98786 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 72967 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 79410 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 205439 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 91138 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

САП требует конфискации имущества киевского полицейского на 7 миллионов гривен

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск в ВАКС относительно имущества начальника отдела Нацполиции в Киеве. Речь идет о необоснованных активах на более чем 7 млн грн, включая три элитных авто и денежные сбережения.

САП требует конфискации имущества киевского полицейского на 7 миллионов гривен

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск в Высший антикоррупционный суд. Речь идет об имуществе начальника одного из отделов управления стратегических расследований Нацполиции в Киеве. Следователи считают, что он и его семья приобрели дорогие вещи, не имея для этого законных доходов. Об этом передает НАПК, пишет УНН.

Подробности

САП на основании материалов, полученных от НАПК и ГБР, обратилась в ВАКС с иском о признании необоснованными активов на более чем 7 млн грн, принадлежащих начальнику пятого отдела (борьбы с организованными группами с признаками коррупции) управления стратегических расследований в городе Киеве Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины

– говорится в материале НАПК.

Проверка показала, что в 2021–2023 годах полицейский и близкие к нему люди купили три элитных авто: Volkswagen Touareg за почти 3 млн грн, Volkswagen Passat за 1,35 млн грн и BMW 330I за 1,75 млн грн. Также он собрал денежные сбережения на более чем полмиллиона гривен, хотя легальных оснований для этого не имел.

Кроме того, в 2023 году на счета самого правоохранителя и его жены поступило более 700 тысяч гривен, происхождение которых тоже неизвестно. Сам чиновник объясняет, что деньги получил в виде займов и подарков от близких.

В НАПК проанализировали доходы и расходы семьи и пришли к выводу: такое имущество не могло быть приобретено честно. Теперь решение будет принимать антикоррупционный суд – активы могут конфисковать в пользу государства.

НАПК выявило миллиардные неточности в декларациях чиновников за первое полугодие 2025 года06.08.25, 10:43 • 3047 просмотров

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Бюро экономической безопасности Украины
Киев