САП требует конфискации имущества киевского полицейского на 7 миллионов гривен

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск в Высший антикоррупционный суд. Речь идет об имуществе начальника одного из отделов управления стратегических расследований Нацполиции в Киеве. Следователи считают, что он и его семья приобрели дорогие вещи, не имея для этого законных доходов. Об этом передает НАПК, пишет УНН.

Подробности

САП на основании материалов, полученных от НАПК и ГБР, обратилась в ВАКС с иском о признании необоснованными активов на более чем 7 млн грн, принадлежащих начальнику пятого отдела (борьбы с организованными группами с признаками коррупции) управления стратегических расследований в городе Киеве Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины – говорится в материале НАПК.

Проверка показала, что в 2021–2023 годах полицейский и близкие к нему люди купили три элитных авто: Volkswagen Touareg за почти 3 млн грн, Volkswagen Passat за 1,35 млн грн и BMW 330I за 1,75 млн грн. Также он собрал денежные сбережения на более чем полмиллиона гривен, хотя легальных оснований для этого не имел.

Кроме того, в 2023 году на счета самого правоохранителя и его жены поступило более 700 тысяч гривен, происхождение которых тоже неизвестно. Сам чиновник объясняет, что деньги получил в виде займов и подарков от близких.

В НАПК проанализировали доходы и расходы семьи и пришли к выводу: такое имущество не могло быть приобретено честно. Теперь решение будет принимать антикоррупционный суд – активы могут конфисковать в пользу государства.

