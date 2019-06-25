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САП просить засудити Труханова до 12 років в'язниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури попросили суд дати 12 років ув’язнення меру Одеси Геннадію Труханову у справі заводу "Краян". Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

САП просить засудити Труханова до 12 років в'язниці

"Для мера Труханова прокурори просять 12 років ув’язнення із забороною обіймати посади в органах влади строком на три роки та з конфіскацією всього належного майна", - зазначили в САП.

При цьому, у відомстві додали, що для інших фігурантів справи прокурори просять від 7 до 12 років ув’язнення, також із конфіскацією майна.

Нагадаємо, суд у справі щодо заволодіння 185 млн грн з місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу "Краян" перейшов до стадії дебатів.

Як повідомляв УНН, наприкінці травня у Малиновському райсуді Одеси прокурори почали оголошувати змінений обвинувальний акт у справі одеського "Краяну".

Малиновський районний суд міста Одеси допитав 75 свідків, заявлених стороною обвинувачення, у справі заволодіння 185 млн грн з місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу "Краян".

Розслідування детективи НАБУ здійснюють із листопада 2016 року. У травні 2018 року підозрюваним та їх захисникам відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

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