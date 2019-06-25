САП просит приговорить Труханова к 12 годам тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры попросили суд дать 12 лет тюрьмы мэру Одессы Геннадию Труханову по делу завода "Краян". Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"Для мэра Труханова прокуроры просят 12 лет заключения с запретом занимать должности в органах власти сроком на три года и с конфискацией всего принадлежащего имущества", - отметили в САП.
При этом, в ведомстве добавили, что для других фигурантов дела прокуроры просят от 7 до 12 лет заключения, также с конфискацией имущества.
Напомним, суд по делу о завладении 185 млн грн из местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян" перешел к стадии прений.
Как сообщал УНН, в конце мая в Малиновском райсуде Одессы прокуроры начали объявлять измененный обвинительный акт по делу одесского "Краяна".
Малиновский районный суд Одессы допросил 75 свидетелей, заявленных стороной обвинения, в деле завладения 185 млн грн из местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян".
Расследование детективы НАБУ осуществляют с ноября 2016 года. В мае 2018 года подозреваемым и их защитникам открыто материалы уголовного производства для ознакомления.