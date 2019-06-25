САП просит приговорить Труханова к 12 годам тюрьмы

"Для мэра Труханова прокуроры просят 12 лет заключения с запретом занимать должности в органах власти сроком на три года и с конфискацией всего принадлежащего имущества", - отметили в САП.

При этом, в ведомстве добавили, что для других фигурантов дела прокуроры просят от 7 до 12 лет заключения, также с конфискацией имущества.

Напомним, суд по делу о завладении 185 млн грн из местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян" перешел к стадии прений.

Как сообщал УНН, в конце мая в Малиновском райсуде Одессы прокуроры начали объявлять измененный обвинительный акт по делу одесского "Краяна".

Малиновский районный суд Одессы допросил 75 свидетелей, заявленных стороной обвинения, в деле завладения 185 млн грн из местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян".

Расследование детективы НАБУ осуществляют с ноября 2016 года. В мае 2018 года подозреваемым и их защитникам открыто материалы уголовного производства для ознакомления.