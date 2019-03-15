У справі одеського "Краяну" допитано 75 свідків
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Малиновський районний суд міста Одеси допитав 75 свідків, заявлених стороною обвинувачення, у справі заволодіння 185 млн грн з місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу “Краян”. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.
За даними прокуратури, сьогодні, 15 березня, у Малиновському районному суді Одеси продовжився допит свідків, заявлених стороною обвинувачення, у кримінальному провадженні стосовно Одеського міського голови та інших осіб, обвинувачених у заволодінні 185 млн гривень під час купівлі будівлі колишнього заводу "Краян".
У результаті судового засідання допитали 10 свідків. Загалом, за даними САП, у справі допитано 75 свідків.
Наступне засідання, на якому триватиме допит свідків, відбудеться 25 березня о 10:00.
Нагадаємо, про підозру у вчиненні злочину згаданим особам повідомлено 13 лютого 2018 року. При цьому чотирьом із них (посадовцям Одеської міськради) – у порядку, визначеному ст. 135, 278 Кримінального процесуального кодексу України, оскільки на той момент їхнє місцеперебування було невідоме.
День потому в міжнародному аеропорту “Бориспіль” Одеського міського голову та його заступника було затримано.