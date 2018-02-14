НАБУ: із затриманим мером Одеси ведуться слідчі дії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Національне антикорупційне бюро України підтвердило, що у середу затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова та його заступника, додавши, що наразі з усіма підозрюваними виконуються слідчі та процесуальні дії і вирішується питання про запобіжний захід. Про це УНН повідомили у прес-службі НАБУ.
"14 лютого в аеропорту "Бориспіль" детективи НАБУ та прокурори САП відповідно до ст. 208 КПК України затримали Одеського міського голову та його заступника, яких підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України ("Заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем"). Наразі з усіма підозрюваними виконуються слідчі та процесуальні дії, а також вирішується питання про обрання запобіжних заходів", - йдеться у повідомленні.
Досудове слідство триває.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України підозрює мера Одеси Геннадія Труханова та ще 6 посадовців міськради у розтраті коштів міського бюджету та повідомило про підозру, а також затримала трьох осіб.