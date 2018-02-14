НАБУ: с задержанным мэром Одессы ведутся следственные действия
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило, что в среду задержали мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя, добавив, что сейчас со всеми подозреваемыми выполняются следственные и процессуальные действия и решается вопрос о мере пресечения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАБУ.
"14 февраля в аэропорту "Борисполь" детективы НАБУ и прокуроры САП в соответствии со ст. 208 УПК Украины задержали Одесского городского голову и его заместителя, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины ("Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением"). Сейчас со всеми подозреваемыми выполняются следственные и процессуальные действия, а также решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.
Досудебное следствие продолжается.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает мэра Одессы Геннадия Труханова и еще 6 должностных лиц горсовета в растрате средств городского бюджета и сообщило о подозрении, а также задержала трех человек.